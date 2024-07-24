Herkesin merak ettiği soru! TCMB’nin ardından… Dolar mı TL mi?

Dolarda son dakika! 24 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,83 TL’den güne başlıyor. TCMB’nin dünkü kararlarının ardından gecelik TL faizleri %51,12 ile son 2 haftanın zirvesine çıktı. Analistler; TL’nin cazip kalmaya devam edeceğini, dövizde çözülmenin hızlanacağını ifade ediyor. Bu arada BNP Paribas, yıl sonu dolar tahminini 36,00 TL olarak açıkladı. Bu tahmin dolarda sadece %9’luk getiriye işaret ediyor ve TL getirisinin de oldukça gerisinde kalıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, döviz kurlarında da zayıf görünüm öne çıkıyor. Moody’s tarafından gerçekleştirilen çift kademe not artışı ve dün TCMB’nin politika faizini %50’de sabit tutarak “sıkı para politikasına devam” mesajı vermesi, bu hafta Türk lirasına destek oldu.

Geçen hafta 33,05’ten kapanış gerçekleştiren ve bu hafta düşüş yönlü hareket eden dolar; dünkü işlemlerde de en düşük 32,78 TL seviyesini test etti.

24 TEMMUZ 2024 DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 24 Temmuz 2024 dolar fiyatı ise 32,83 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,78-32,88 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Dolarda kısa vadede 32,74 TL seviyesi destek ve 32,94 TL seviyesi de direnç olarak takip ediliyor.

Bu sabah ilk işlemlerde Euro 35,70 TL ve Sterlin de 42,35 TL satış fiyatı ile el değiştiriyor.

TCMB’DEN KRİTİK MESAJLAR

Merkez Bankası tarafından dünkü PPK’nın ardından yayımlanan karar metninde, son dönemde artan faiz indirimlerine dair herhangi bir işaret yer almadı. Bununla birlikte piyasada artan TL likiditesine yeni tedbirler açıklandı. Merkez’in, TL karşılığında altın satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağı da belirtiliyor.

TL DAHA CAZİP KALACAK

Dünkü kararların ardından gecelik TL faizleri yüzde 51,12 ile son 2 haftanın zirvesine çıktı. Analistler, bu kararlarla birlikte TL’nin daha cazip kalmaya devam edeceğini, KKM ve döviz hesaplarında çözülmenin hızlanacağını ifade ediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Bu arada “TCMB ne zaman faiz indirecek” soruları da devam ediyor. Analistler, “Son ankette 1 yıl sonrası için TÜFE beklentisinin yüzde 30’a kadar gerilemesi, TCMB’ye faiz indirimi için alan açtı. Bu yılın son çeyreğinde bu alan kullanılabilir ve politika faizi, yüzde 45 seviyesine kadar çekilebilir” görüşünü dile getiriyor.

DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Öte yandan BNP Paribas ise dün yayınladığı raporla, TCMB’nin politika faizini yıl sonuna kadar %40’a düşürebileceğini ileri sürmüştü. Fransız banka, yıl sonu dolar tahminini de 36,00 TL olarak açıkladı. Bu tahmin, dolarda sadece yüzde 9 oranında getiriye işaret ediyor ve aynı dönemde TL getirisinin de altında kalıyor.