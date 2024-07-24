Herkes çok farklı bekliyordu! Ethereum’da ilk gün şoku

Ethereum’da son dakika! ABD borsalarında Ethereum ETF’leri dün işleme açıldı. Birçok yatırımcı yükseliş beklerken, fiyatlarda düşüş yaşandı. Dün en yüksek 3550 doları gören Ethereum, bugün 3440 dolara yakın seyrediyor. Analistler; beklentinin gerçekleşmesi üzerine fiyatlarda sert yükselişin yaşanmadığını, ancak Ethereum’un bundan sonra güven vereceğini ve piyasa şartları destekledikçe para girişinin artabileceğini belirtiyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ‘Kripto’ borsalarının en büyük ikinci parası olan Ethereum’la ilgili önemli bir beklenti daha gerçekleşti. ABD borsalarında, Ethereum’a yatırım yapan borsa fonları (ETF) işlem görmeye başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun onayı ile ilk ETF’ler; Chicago Opsiyon Borsası, New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ Borsasında yerini aldı.

24 TEMMUZ 2024 ETHEREUM FİYATI

Küresel borsalarda ETF’lerin işleme açıldığı gün, Ethereum’da şaşırtan hareketler gerçekleşti. Fiyatlarda ETF rüzgârıyla birlikte yükseliş bekleniyordu. Ancak Ethereum’da zayıf bir seyir dikkat çekti. Dün ilk ETF gününde 3550 doları test eden Ethereum, bugün de %1’e yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Ethereum fiyatı 3440 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

BEKLENTİ, ÖNCEDEN ALINDI!..

Analistler; piyasalarda aylardır bu beklentinin konuşulduğunu ve zaman zaman sert fiyatlamaların yaşandığını hatırlatarak, “Şu anda, daha önceden satın alınan bu beklentinin gerçekleşmesi söz konusu. Dolayısıyla ilk fiyatlamalar itibarıyla yukarı sert hareketler yaşanmaması normal. Ancak Bitcoin’deki gibi bir para girişi, Ethereum ETF’lerine de olur mu? Bu sorunun cevabı önemli” şeklinde konuşuyor.

BU FİYATLARA DİKKAT

Ethereum’da ay başında 2800 dolar sınırına kadar gerileme yaşanmış, ardından tepki alımlarıyla birlikte temmuz ortalarında tekrar 3550 dolar görülmüştü. Son bir haftadır 3550 dolar direnç ve 3400 dolar destek olarak öne çıkıyor. 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 3400 dolar desteğinin korunması halinde Ethereum’da yeni yukarı denemelerinin yaşanabileceği, 3550 doların aşılması halinde ise yükselişin hız kazanacağını belirtiyor.

ETHEREUM İTİBAR KAZANDI

ABD borsalarında işlem görmenin, Ethereum’a önemli bir prestij, itibar ve güven kazandırdığını ifade eden analistler, “Kripto borsalarda hâlâ güven problemi yaşanabiliyor. Ancak ABD’de fonlar kanalıyla kripto yatırımının, düzenlenen ve denetlenen resmi borsalarda gerçekleşiyor olması, buraya para girişinin artması ve fiyat istikrarı anlamında çok önemli. Dolayısıyla şartlar destek verdikçe, Ethereum ETF’lerine de para girişleri görülecektir” değerlendirmesinde bulunuyor.