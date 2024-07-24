Gram ve onsta toparlanma çabası! Altın fiyatlarında dip görüldü mü?

Altında son dakika! 24 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2548 TL ve ons altın fiyatı 2415 dolardan güne başlıyor. Son düşüşün ardından fiyatlarda toparlanma çabası dikkat çekiyor. ‘Gram’da 2520 TL ve ‘ons’ta 2385 dolar seviyelerinin ‘yeni dip’ olarak öne çıktığını belirten analistler, “Bu seviyeler korunursa, altın da güvende olur. Yükselişler hızlı, düşüşler sınırlı. Şartlar altından yana. Dolayısıyla her düşüş, bir fırsat” değerlendirmesinde bulunuyor.

Herkesin merak ettiği soru! TCMB’nin ardından… Dolar mı TL mi?

Herkesin merak ettiği soru! TCMB’nin ardından… Dolar mı TL mi?

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hafta ortası işlemlerde toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Geçen haftanın ikinci yarısında rekor denemelerinin ardından sert düşüş yaşanmıştı. Gram altında 2520 TL ve ons altında 2385 dolara kadar gerilemeler görülmüştü. Bugünkü işlemlerde ise son 1 haftalık süreçte test edilen dip seviyelere göre, altın fiyatlarında işlemler %1 yukarıda devam ediyor.

24 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 24 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2548 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2570-2610 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde altın 4 bin 260 TL, yarım altın 8 510 TL ve tam altın da 16 bin 965 TL’den satılıyor.

24 TEMMUZ 2024 ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altında fiyatlar 2415 dolara yakın seyrediyor. Dolar endeksi (DXY), yükselişini sürdürerek 104,50’ye kadar tırmandı ve son 1 haftanın zirvesine yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,25’e çıktı. Her iki gösterge de sınırlı da olsa “güç kazanan dolara” işaret ediyor.

GÖZLER FED’DE OLACAK

Piyasalarda FED’in büyük ihtimalle eylülde faiz indirimine başlayacağı tahmin edilirken, bu beklentiler geçen hafta hızlı fiyatlanmıştı. Ardından kâr satışları da aynı hızla gerçekleşti. FED’in ilk toplantısı 31 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu toplantıda faiz indirimi öngörülmüyor. Son beklentilere göre 18 Eylül’deki ikinci toplantıda 25 baz puanlık indirim, yüzde 97,4 gibi yüksek ihtimalle fiyatlanıyor. Altın fiyatlarında, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde “küresel jeopolitik belirsizlikler” de etkili oluyor.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; altını destekleyen temel şartların devrede olduğunu, bu sebeple yükselişlerin ardından düşüşlerin daha sınırlı yaşandığını ve fiyatlarda tekrar yukarı tepki isteğinin gerçekleştiğini belirtiyor. Ons altında 2410-2385 dolar bandının “yeni dip bölgesi” olarak izleneceği, gram altında da 2535-2520 TL aralığının “ilk güvenilir destek alanı” olarak takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

KRİTİK VERİ, CUMA GELİYOR

Altın yatırımcıları, daha belirgin yükseliş için, cuma günü ABD’de açılanacak Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksine (PCE) odaklandı. Bu veride zayıflama işareti, enflasyonist baskılarda hafifleme işaret olarak görülecek. Böylece DXY’de gerileme ve altın fiyatında da toparlanma öne çıkacak.