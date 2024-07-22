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ABD Gizli Servisi Direktörü Kimberly Cheatle, Trump'a suikast girişimi nedeniyle ifade veriyor

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Dünya Haberleri

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle ifade veriyor.

ABD Gizli Servis direktörü Kimberly Cheatle, Capitol Hill'de, teşkilatın eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimini engelleyememesi nedeniyle ifade veriyor.

ABD GİZLİ SERVİSİ SORUŞTURMAYI DESTEKLİYOR

Fox News'ün haberine göre, Cheatle, yaptığı açıklamasında, 13 Temmuz'daki suikast girişimine ilişkin bağımsız güvenlik soruşturmasıyla o gün olanların değerlendirilmesi ve benzer olayın bir daha olmaması için önerileri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Cheatle, Trump'a suikast girişimine ilişkin bağımsız soruşturma konusunda işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirterek, Gizli Servisin de hareket şeklini incelemeye yönelik kendi içinde adımlar attığını kaydetti.

Gizli Servisin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Kongresi gibi birimlerin diğer soruşturmalarıyla da şeffaf ve hızlı şekilde işbirliği yapacağını yineleyen Cheatle, "ABD Gizli Servisinin, hatasız görev misyonu var. Koruduklarımızın güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve Gizli Servisin bu durumdan daha güçlü çıkması için gereken her adımı atacağım." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ

13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüye çıkan Donald Trump, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'un silahlı saldırısına uğramış ve kulağından hafif bir şekilde yaralanmıştı. Olayda miting katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi de saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
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