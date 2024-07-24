Özgür Özel sokak köpeği ile konuştu

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin Meclis komisyonundan geçmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir tepki geldi. Muhalefet cephesinden Türkiye'de pek çok vatandaşın ölümüne yol açan saldırgan sokak köpekleriyle ilgili soruna bir çözüm arayışın gelmezken, Özgür Özel sokak köpeği ile konuşarak Meclis kararını eleştirdi.

Türkiye'de çok sayıda çocuk, yaşlı ve kadının ölümüne yahut yaralanmasına yol açan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin TBMM komisyonundan geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL KÖPEKLE KONUŞTU

Özel'in bir sokak köpeğini sevdiği ve onunla konuştuğu anların görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Sahipsiz saldırgan sokak köpeklerinin gereğinde uyutulmasına yönelik kanun teklifi, Özgür Özel tarafından köpekle konuştuğu şu ifadeleriyle eleştirildi:

"MECLİS'TEKİ AMCALARA, ABLALARA BİR ŞEY SÖYLE"

"Naber? Buradan Meclis'e bir şey söylemek ister misin? Meclis'teki amcalara, ablalara bir şey söyle. Bunların canına kastediyorlar, olacak gibi değil. Meclis'i duyunca sırtını döndü. Hiç memnun değil."

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEKLİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde yaptığı konuşmada Meclis komisyonunda kabul edilen sokak hayvanlarıyla ilgili konuştu. Başta CHP lideri Özel olmak üzere muhalefet milletvekillerini ve yasa teklifini protesto edenleri eleştiren Erdoğan, Türkiye’de “başıboş köpek” sorunu olduğunu söyledi, dünyanın hiçbir medeni ülkesinde görülmeyen bir sokak köpeği popülasyonu ile karşı karşıya kalındığını ifade etti.