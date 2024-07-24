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İstanbul Bayrampaşa'da balkon çöktü! Bina tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Bayrampaşa&#039;da balkon çöktü! Bina tahliye edildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın 1. katında balkon çöktü. Olayda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Binada bulunan vatandaşlar çökmenin ardından tahliye edildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde binalarda deprem olmadan çöküş yaşanmaya devam ediyor. Küçükçekmece ve Bahçelievler'de çöken binaların ardından bu kez de Bayrampaşa'da bir binanın balkonu çöktü.

BALKON BİR ANDA ÇÖKTÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1. katındaki balkon kısmen çöktü. Bu sırada üst katta oturan Aytaç Uçar ve annesi Nazmiye Uçar, gelen ses üzerine paniğe kapıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın balkonu çöktü! - 1. Resim

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Aşağıya baktıklarında balkonun çöktüğünü gören anne ve oğlu. kendilerini can havliyle dışarı attı. Büyük korku yaşayan Nazmiye Uçar gözyaşlarını tutamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina incelemeler nedeniyle tahliye edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın balkonu çöktü! - 2. Resim

BAŞINA GELENLERİ BÖYLE ANLATTI

Ev sahibi Aytaç Uçar, “Oturduğumuz esnada balkon bir anda çökmeye başladı. Binanın arkasındaki balkon çöktü. Binamız 1975'in sonu. 1976'nın başında yapıldı. Daha önce gelip baktılar, yaşanan deprem sonrasında hiçbir sorun çıkmadı. Öndeki inşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu. Binanın temelinde 6-7 parmak kayma var. Ben mühendisleri çağırdım bakmaları için. Adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne de başka bir şey olduğuna baktılar. Gelip oraya bir sıva çektiler. başka bir şey yapmadılar” dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da 3 katlı binanın balkonu çöktü! - 3. Resim

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Gözyaşlarını tutamayan ev sahibinin annesi Nazmiye Uçar ise. “Üst kattaki balkonda oturuyorduk. Biz sadece sesi duyduk. Dedim bir şey mi oldu? Balkona baktık, balkon çöktü. Depremde etkilenmedi. hiçbir şey olmadı” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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