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Murat Kurum, seçim sonrası yapacağı ilk işi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Murat Kurum, seçim sonrası yapacağı ilk işi açıkladı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, muhalefetin halkın problemleriyle ilgilenmediğini söyledi. İstanbul'da beklenen depremin milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti Kurum, seçimi kazandığı takdirde yapacağı ilk işi söyledi.

 Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kurum, trafik çilesi ve deprem endişesi gibi birçok sorunu olan İstanbul'da insanların kırgın, yorgun, üzgün olduğunu söyledi.

“MUHALEFET İSTANBUL’UN SIKINTILARINI KONUŞMUYOR”

"Şu 80 günlük süreçte muhalefetin İstanbul'un problemlerini konuştuklarını gördünüz mü?" diye soran Murat Kurum "Belediyeden vatandaşımız, sıkıntıların çözülmesi adına bir irade bekler. İstanbul'u bir basamak olarak görüp kendi geleceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmesini beklemez. İstanbul'da en zor gününde belediye başkanının yanında olmasını ister değil mi? Allah göstermesin, bir afet olduğunda belediye başkanının hemen dizinin dibinde olmasını ister. Balıkçı da büyükelçiyle yemek yemesini istemez. Belediye Meclisinde deprem görüşülürken oraya katılmayıp arka planda Zoom toplantıları üzerinden partisini dizayn etmesini beklemez. Balya balya paralarla fotoğraf verilmesini istemez” dedi.

“173 BİN KONUT YAPIYORUZ”

“İSTANBUL’DAKİ DEPREM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ”

Yapılanların yeterli olmadığını vurgulayan Kurum sözlerini şöyle noktaladı: Daha fazla yapmamız, elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız lazım. İstanbul'daki deprem milli güvenlik meselesi. O yüzden bu anlayışta 7 gün 24 saat esasıyla çalışıp tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar gayret göstermek durumundayız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da hiçbir annemiz, evladımız, vatandaşımız huzursuz uyumasın. Bunun için de deprem dönüşümünü vatandaşımızla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Afete şehrimizi hazırlamak zorundayız.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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