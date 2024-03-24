AK Parti İstanbul Mitingi... Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'Yeniden İstanbul' mitinginde konuştu. "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" diyen Kurum, "İstanbul bugün iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. 5 yılda maalesef İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.



Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"İyi ki varsınız, iyi ki bizim yol arkadaşımızsınız. Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum.

Bugün İstanbul'un umutsuzluğu umuda dönüyor. Ey İstanbul sen Peygamber Efendimiz'in müjdelediği şehirsin. Rüzgarların bile hâlâ gül kokar senin.

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yandığı yerdir. Bize Recep Tayyip Erdoğan'ı armağan eden şehirdir.

Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir İstanbul...

İşte İstanbul burada. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen varda gelsin buraya baksın. Burada yeniden İstanbul var, sadece İstanbul var. İnşallah 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart evlatlarımızın hepimizin huzur içinde yaşayacağı bir bayram günü olacak.

'DEPREM ENDİŞESİ KALMAYACAK'

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize Cumhurbaşkanımızı armağan eden şehirdir. Biz böylesine bir İstanbul'da hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak.

EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İstanbul bugün iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. 5 yılda maalesef İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkum edildi. Hiç olmadığı kadar ihmal edildi. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşımı çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştü. Kendi partilerini dizayn etmek için İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler.

Sorduklarında ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediler. Bu milleti kandırdılar, aldattılar. Onların savurduğu paraları İstanbul projelerinde kullanacağız. Reklama verdikleri paraları biz İstanbul'a harcayacağız.

31 Mart'ta tüm bunların hesabını sandıkta sormaya hazır mıyız? İstanbul'da tek bir eser üretemedikleri gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyor. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz 39 ilçede 80 bin yuvayı vatandaşımıza teslim ediyorduk. Sen İBB bütçesiyle seçim kampanyası yaparken biz afetzedelerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kendi Genel Başkanını devirmek için kapı arkasında gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a yatırım yapıyorduk. Sen İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk.

İstanbul bizim sevdamız. Bizim ortak geleceğimiz. Bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Barış içinde yaşayacağız. Hiçbir kesmi görmezden, duymazlıktan gelmeyeceğiz.

31 Mart'ta gelin gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz."