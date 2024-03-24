AK Parti Büyük İstanbul Mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu şehir 30 yıl geriye gitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul mitinginde konuşuyor. "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız." diyen Erdoğan, "Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz." diye konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Yarısı kayakta yarısı tatilde yarısı seçim kampanyalarında Genel Başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor." dedi. "Bu şehir 30 yıl geriye gitti" diye konuşan Erdoğan, CHP'deki para sayma görüntülerini bir kez daha eleştirdi. Erdoğan, mitinge 650 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul 8 asır boyunca milletlerin, fatihlerin, kumandanların rüyasına giren bir şehirdir.

Bir hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. Günlerdir gittiğim şehirlerde vatandaşlara söylüyorum: İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın ve 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşsun. Bu kadim şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmanız gerekiyor.

Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. İstanbul maşallah bugün bir başka güzel.

İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız. Yeni bir dönemin kapılarını birlikte açacağız.

Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

Bu Ekrem denen arkadaş göreve geldikten sonra ne yaptı? Bakıyorsunuz israftan bahsediyor... Yahu israf sende! Akıllı belediyecilik diyor... Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik. İstanbul neler çekti neler.

Yahu sıkılmadan utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir bize!

Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenmelerini bir kenara bırakırsak geriye sadece kayıp 5 yıl kalıyor. Elinde İstanbul adeta eziyet çekti.

İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta yarısı tatilde yarısı seçim kampanyalarında Genel Başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. 'Hatırlamıyorum', 'Unuttum' diyerek kimse bu görüntülerin mantıklı izahını yapamaz. Partiye bina alınmasından, vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Ama vicdanları tatmin eden bir açıklama yapılamadı.

Sizden gelen geri dönüşlere göre kendimizi sürekli yeniliyor, ufkumuzu genişletiyoruz.

İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 650 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Hâlâ kafası karışık, kararını verememiş komşunuz varsa lütfen onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işareti varsa tek tek cevaplayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Miting dolayısıyla, saat 07.00'den itibaren Yeni Havalimanı Caddesi'nin sahil istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ile Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşağı Alt Geçidi VİP ayrımları, C kapısından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü, Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılıyor.

Öte yandan, İBB tarafından miting için metro ve otobüslere ek seferler konuldu. Bu kapsamda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı" ile "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro" ve "M9 Ataköy-Olimpiyat Metro" hatlarının saat 11.00'den itibaren tam kapasiteyle çalıştığı bildirildi.

VATANDAŞLAR ERKEN SAATLERDE ALANA GELDİ

Katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yaptı. Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü. Mitinge yaşlı ve çocuklar da ilgi gösterirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, alınan önlemlerle ilgili alanda incelemeler yaptı. Katılımcıların miting alanına gelişi devam ederken, bazılarının toplu taşıma, bazılarının ise kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ettiği gözlendi.

40 LED EKRAN YERLEŞTİRİLDİ

Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu. Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi. Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu. Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü.