Yeniden Refah'tan istifa etmişti: AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'nun rozetini Erdoğan taktı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu'ya AK Parti, rozetini 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti. Bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından önce Pamukçu'ya rozetini taktı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Pamukçu açıklamasında "Partimizin kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" dedi, 'yerel seçim aday belirleme sürecinde de oy hesabı yapıldığı' eleştirisinde bulunmuştu.

Pamukçu'nun istifası sonrası bir açıklama da Yeniden Refah Partisi'nden gelmişti. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Pamukçu'nun istifa açıklamasını okuyarak, açıklamanın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmişti.

Doğan Bekin, şöyle konuşmuştu:

"Her ne kadar Sayın Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz. Pamukçu'nun iddia ettiği gibi partimizin hiçbir şekilde kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz."

Daha sonra ise Pamukçu, bir açıklamasında "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" eleştirilerinde 'partiye sokulan FETÖ'cüleri' kastettiğini söylemişti.