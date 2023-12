Özgür Özel'den Meral Akşener'e 'iş birliği' açıklaması: Karara saygılıyız, eski dosttan düşman olmaz

5 Aralık 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclisa Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'nin seçimlere 'müstakil' girme kararı hakkında "Alınacak her iki karara da saygılız demiştik, muhafaza ediyoruz. İYİ Parti ile sıkıntımız olduğumuzu düşünmeyin. Eski dosttan düşman olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Hafta sonu Manavgat'ta, partimizin kampındaydık. Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız bir süreçte, bundan sonraki yerel seçim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette merak edilen konu dün yaşanan gelişmeler.

Bugün 5 Aralık, 1934 yılında, TBMM'de yapılan düzenlemeyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu düzenlemeden sonra 1935'te Meclis'e 18 kadın milletvekili girdi. Bu düzenlemeye liderliğiyle yol açan, bu düzenlemeye oy veren TBMM'nin rahmetli mensuplarını, ilk kadın milletvekillerimizi, bu düzenlemenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; saygıyla minnetle anıyoruz.

"TORBA KANUNLARA KARŞIYIZ"

Ülkeyi yıllardır yöneten, yasalar hazırlamak yerine torba yasalar yapan, son anda maddeler atan çıkaran iktidar, Meclis'i bütçe görüşmelerinden hemen önce bir torba kanunla muhatap etti. Torba kanunlara karşıyız. Vatandaşın faydasına olan yerlerde muhalefet etmeye devam ediyoruz.

Torba kanunda öyle bir madde var ki: İtirazlara rağmen 7 yıl önce BDDK'yi Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi o kurulun İstanbul'daki üyelerine 30 bin lira - 42 bin olacak- ilave ödenek koyuyorlar. İstanbul'da geçinemiyorlarmış. O maddeyi geri çekin. Hep birlikte o maddeyi düzenleyelim ve İstanbul'da yaşayan tüm memurlara, polisine, infaz koruma memuruna, öğretmenine, kamu kurumunda çalışan işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız. Hodri meydan!

"TANJU ÖZCAN ARAMIZA DÖNDÜ"

Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan aramıza döndü, hoş geldiniz belediye başkanım.

Kadınlara gençlere çağrımdır: Belediye meclisleri için başvurun. Fermuar yöntemiyle seçim yapacağız, kadın ve gençlik kotasını belediye meclislerinde uygulayacağız. Aday yok bahanesi olmasın. Siz başvurun, genel başkanınız arkanızda.

İYİ PARTİ'YE TEKLİF

CHP Genel Başkanı olarak seçildiğimden beri Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım, o kelime yıprandı. Hem kentler bazında hem de yereldeki CHP'nin örgütlerinin ve diğer partilerinin örgütlerinin olgunlaştırıldığı tüm çözümler kazandırabilir. Bütün topluma ve siyasi muhataplara çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım'da sayın Akşener'i ziyaret ettik. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki GİK kararlarından haberdar olduğumuzu, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim, mümkün mü diye sordum. Müzakereler sırasında ne teklif ediyorsunuz dediklerinde şunu söyledik:

Masa kuralım, mümkün olan en çok yerde iş birliği yapalım, birbirimize ve Türkiye'ye kazandıralım. Verimli bir toplantı yaptık ve kendileri bunu GİK'e götüreceklerini söylediler ve pazartesi günü konu görüşüldü. GİK'in kararı, tek başlarına girme yönünde oldu. Her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte iş birliği, ittifaklar yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. Yakasında güneş görünce ben yolda görünce iyi bir insanla karşılaştık derim. İYİ Parti seçmeni Atatürk'ü seven, bayrağını seven insanlar. Bütün örgütümüzden, seçilmişlerimizden talebim şudur; eski dosttan düşman olmaz. İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti, iyi insanların, çağdaş insanların partisidir. Atatürk'ü seven insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz, bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şey başaracağımız iyi insanların partisidir."