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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Benzin istasyonundaki çalışanlara sohbet eden Erdoğan, güzergahı boyunca çocuklara oyuncak hediye etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.

Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti - 1. Resim

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti - 2. Resim

Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti - 3. Resim

Cumhurbaşkanı güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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