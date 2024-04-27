Cumhurbaşkanı Erdoğan, akaryakıt istasyonunda çalışanlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Benzin istasyonundaki çalışanlara sohbet eden Erdoğan, güzergahı boyunca çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.

Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı güzergahı boyunca çocuklara da oyuncak hediye etti.