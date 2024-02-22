Seçimlere ramak kala 'İyi'ce eridi! İyi Parti'de toplu istifa depremi, 400'ü aşkın üye ayrıldı

Yerel seçimlere hızla yaklaşırken, İyi Parti'de istifa depremi hızla sürüyor. Bugün Ordu'da 200 kişinin istifa ettiği partinin Yozgat teşkilatında da ayrılıklar yaşandı. İyi Parti Sorgun teşkilatına bağlı 400'ü aşkın üye partiden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel yönetim birimlerini belirleyecek kritik seçimler öncesinde İyi Parti'de istifa depremi hızla sürüyor. İyi Parti, CHP ile girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlup ayrıldıktan sonra yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklamıştı. Partinin Yozgat teşkilatında 400'ü aşkın üye istifa ettiğini duyurdu.

TÜM İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanı Mehmet Kabay ve ilçe yönetimi kurulu üyeleri ile birçok parti üyesi istifa ettiklerini duyurdu. İYİ Parti Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Durak Kaya, istifa kararını basın açıklamasıyla duyurdu. Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle tüm ilçe teşkilatı olarak 400’ü aşkın parti üyesi ile istifa ettiğini açıkladı.

ARKAMIZDA DURMADILAR

Kaya, istifasının gerekçesinin İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Sorgun İlçe Teşkilatı'nın görevden alınması olduğunu belirtti.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Genel merkez tarafından Sorgun İlçe Yönetimi görevden alındı ve hiçbir gerekçe ve mazeret gösterilmeden başta Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer’in kendi duygusal hareketleri bu kararın alınmasında etkili oldu ve bu süreçte sayın milletvekilimiz Lütfullah Kayalar teşkilatımızın arkasında durmadı.

İYİ PARTİ'Yİ KESİNLİKLE DESTEKLEMEYİZ

Biz de teşkilatımız olarak 400’ü aşkın üyemizle birlikte istifa ettik. Şu an da istifalar devam etmekte. Bu aşamadan sonra da yerel seçimlerde hangi adaya destek vereceğimizi açıklayacağız. İYİ Parti’yi yerel seçimlerde kesinlikle desteklememiz söz konusu değildir."

Kabay’ın istifasıyla boşalan İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevine ise Emre Ekim atandı.