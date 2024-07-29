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Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu&#039;nun başdanışmanı oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

İyi Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kılınç, 2022 yılından MHP'den istifa ettikten sonra Kayseri'ye bağlı Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, bir grubun yumruklu saldırısına uğramıştı.

İş adamı 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İyi Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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