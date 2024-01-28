Simitçi çocuktan AK Parti Diyarbakır adayı Bilden'e beklenmedik cevap: 100 liraya simit gelmiyor ki
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ve simitçi çocuk arasındaki diyalog dikkat çekti. Bilden, çocuğa 100 TL vererek "Haydi oğlum dağıt" dedi. Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" diye cevapladı.
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yerel seçim yaklaşırken adaylar da seçim bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor. AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden de Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Bilden, vatandaşlarla buluşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Bilden'in simitçi bir çocukla yaşadığı diyalog dikkat çekti.
Yanına gelen bir çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını isteyen Bilden, cüzdanından 100 TL çıkarak çocuğa verdi ve "Haydi oğlum dağıt" dedi.
Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" dedi. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Bilden, "He 100 lirayı beğenmiyorsun" diye cevap verdi.