Simitçi çocuktan AK Parti Diyarbakır adayı Bilden'e beklenmedik cevap: 100 liraya simit gelmiyor ki

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden ve simitçi çocuk arasındaki diyalog dikkat çekti. Bilden, çocuğa 100 TL vererek "Haydi oğlum dağıt" dedi. Simitçi çocuk ise "100 liraya simit gelmiyor ki" diye cevapladı.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 09:44 - Güncelleme:

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