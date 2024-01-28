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    • AK Parti'nin son raporu her şeyi ortaya koydu, nüfusun beşte ikisi kripto para sahibi

    ‘Kripto Kanunu’ için hazırlık yapan AK Parti’nin son raporu: 35 milyon kişi kripto paraya yatırım yapıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin son raporu her şeyi ortaya koydu, nüfusun beşte ikisi kripto para sahibi
    Kripto Para, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye’nin gri listeden çıkması için gerekli olan kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanırken, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı yeni düzenlemeyle ilgili bir rapor hazırladı. Türkiye nüfusunun 5’te 2’sinin kripto para varlık sahibi olduğu kaydedilen rapora göre, yeni düzenlemeyle Türkiye’nin yabancı yatırımcıları çekme potansiyelini arttırarak, uluslararası sermayenin ülkede güvenle yatırım yapmasına ve küresel pazardaki rekabet gücünü güçlendirmesine imkân sağlanacağı belirtildi. 

    FON GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

    Raporda özetle şunlara yer verildi: “Türkiye’de faaliyet gösterebilecek kripto para borsalarının SPK’dan faaliyet lisansı alması, kripto para borsalarının denetim altında tutulması, bu sayede düzenli denetimlerle işlemlerin şeffaflığının ve yatırımcı fonlarının güvenliğinin temin edilmesi mümkün hâle getirilecek. SPK tarafından Türkiye’de faaliyet lisansı almak isteyen kripto para borsalarının teknik ve idari tedbirlerle siber güvenlik açısından gerekli kriterlere uyması sağlanacak. Bankalar müşterilerine cüzdan oluşturacak ve müşteriler kripto paralarını güvenli şekilde saklayabilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı olunabilmesi için gerekli şartlar düzenlenecek, belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınması sağlanacak.”

    BİTCOİN KURUMSAL YATIRIMCI SINAVINDA

    Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin artması ve kurumsal yatırımcılarca kabul görmesi durumunda, diğer kripto para ETF’lerin de önünün açılabileceği belirtiliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nca 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunun 2 hafta önce onaylandığı kripto paralarda hareketlilik sürüyor. Haberle 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin önce değer kaybedip 38 bin 500 dolara geriledi, sonra 40 bin doların üzerine çıktı. Ekonomist Dr. Bora Erdamar “Beklentiyi satın al, gerçekleşince sat” düşüncesinin düşüşte etkili olduğunu, kripto para ekosistemi ile konvansiyonel finansın birbiriyle iletişime geçmeye başlaması ihtimalinin arttığını ifade etti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kripto Para
    Haberler > Ekonomi > AK Parti'nin son raporu her şeyi ortaya koydu, nüfusun beşte ikisi kripto para sahibi
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