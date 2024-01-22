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    Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı başladı. Toplantıda kripto para düzenlemesi, KİT Reformu ve devlet yardımları üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

    Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

    Toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirilecek.

    Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var

    Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    EKKEkonomi Koordinasyon KuruluDüzenleme
    Haberler > Ekonomi > Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var
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