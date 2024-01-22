Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var

22 Ocak 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 11:24

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.