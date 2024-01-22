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Ekonomi zirvesi toplandı! Masada üç önemli konu var
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Abdullah Keleş
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı başladı. Toplantıda kripto para düzenlemesi, KİT Reformu ve devlet yardımları üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilecek.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantıda kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı