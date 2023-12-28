Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ekonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı! EKK Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

    Ekonomi yönetimi yılın son toplantısını gerçekleştiriyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Ekonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı! EKK Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görev başına gelerek parasal sıkılaştırma, makro ihtiyati politikalar başta olmak üzere yeni kararlara imza atan ekonomi yönetimi yılın son toplantısını gerçekleştiriyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

    EKONOMİ YÖNETİMİ BİRARADA

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile tarımsal destekler, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışması ve 2023 yılına ilişkin genel ekonomik durumun değerlendirileceği öğrenildi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Ekonomi > Ekonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı! EKK Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Büyük zam Resmi Gazete'de - EkonomiBüyük zam Resmi Gazete'deAsgari ücreti nokta atışı bilmişti! Cem Küçük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını açıkladı - EkonomiAsgari ücreti nokta atışı bilmişti! Cem Küçük emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını açıkladıGram altın rekora doymuyor! - EkonomiGram altın rekora doymuyor!Yeni asgari ücretle değişen ödemeler belli oldu - EkonomiYeni asgari ücretle değişen ödemeler belli olduTürk Lirası mevduat ve KKM hesapları için adım - EkonomiTürk Lirası mevduat ve KKM hesapları için adım2024 Bağ-Kur emekli zammı belli oldu mu? - Ekonomi2024 Bağ-Kur emekli zammı belli oldu mu?Ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi - EkonomiEkonomiye güven yılın son ayında yükseldi
    Sonraki Haber Yükleniyor...