Ekonomi yönetiminin yılın son toplantısı başladı! EKK Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

28 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:57

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görev başına gelerek parasal sıkılaştırma, makro ihtiyati politikalar başta olmak üzere yeni kararlara imza atan ekonomi yönetimi yılın son toplantısını gerçekleştiriyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başladı.

EKONOMİ YÖNETİMİ BİRARADA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, dünyada ve Türkiye’de tarımsal görünüm ile tarımsal destekler, ihracatın ithalata bağımlığına yönelik yapılan analiz çalışması ve 2023 yılına ilişkin genel ekonomik durumun değerlendirileceği öğrenildi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.