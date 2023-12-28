Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri dahil olmak üzere 5 alt endeksin bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksini açıkladı. Verilere göre ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi.

    Ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 alt endeksin (Tüketici %20, reel kesim %40, hizmet %30, perakende ticaret %5 ve İnşaat %5) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksini açıkladı. En son yüzde 1,3 düşüşle 95,3 seviyesine gerileyen endeks Aralık ayında yükseldi.

    EKONOMİYE GÜVEN YILIN SON AYINDA YÜKSELDİ

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

    Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023

     EndeksBir önceki aya göre
    değişim oranı (%)
     KasımAralıkKasımAralık
    Ekonomik güven endeksi95,396,4-1,31,1
    Tüketici güven endeksi75,577,41,12,6
    Reel kesim güven endeksi103,9103,4-1,3-0,5
    Hizmet sektörü güven endeksi110,9112,3-2,41,2
    Perakende ticaret sektörü güven endeksi111,7116,8-1,94,5
    İnşaat sektörü güven endeksi91,088,02,2-3,3

    EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR? NASIL HESAPLANIYOR?

    Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

    Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

    Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

    Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tüi̇kEkonomi
    Haberler > Ekonomi > Ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2024 Bağ-Kur emekli zammı belli oldu mu? - Ekonomi2024 Bağ-Kur emekli zammı belli oldu mu?Dolar ve Euro asgari ücret sonrası yeni rekor kırdı - EkonomiDolar ve Euro asgari ücret sonrası yeni rekor kırdıSigara fiyatlarına ÖTV ayarı! 2024'te zam gelecek mi? - EkonomiSigara fiyatlarına ÖTV ayarı! 2024'te zam gelecek mi?Son 2 gün kaldı! 2023’te ehliyet almayanlar bu zamlı fiyatı ödeyecek - EkonomiSon 2 gün kaldı! 2023’te ehliyet almayanlar bu zamlı fiyatı ödeyecekMilyonlarca emekliye zam öncesi yılın son müjdesi! - EkonomiMilyonlarca emekliye zam öncesi yılın son müjdesi!Çalışan emeklilere 5 bin lira Resmi Gazete'de - EkonomiÇalışan emeklilere 5 bin lira Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı devreye girdi! Asgari ücret 17 bin 2 TL oldu - EkonomiCumhurbaşkanı devreye girdi! Asgari ücret 17 bin 2 TL oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...