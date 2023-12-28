Ekonomiye güven yılın son ayında yükseldi

28 Aralık 2023 10:20 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:34

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 alt endeksin (Tüketici %20, reel kesim %40, hizmet %30, perakende ticaret %5 ve İnşaat %5) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksini açıkladı. En son yüzde 1,3 düşüşle 95,3 seviyesine gerileyen endeks Aralık ayında yükseldi.

EKONOMİYE GÜVEN YILIN SON AYINDA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında yüzde 1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%) Kasım Aralık Kasım Aralık Ekonomik güven endeksi 95,3 96,4 -1,3 1,1 Tüketici güven endeksi 75,5 77,4 1,1 2,6 Reel kesim güven endeksi 103,9 103,4 -1,3 -0,5 Hizmet sektörü güven endeksi 110,9 112,3 -2,4 1,2 Perakende ticaret sektörü güven endeksi 111,7 116,8 -1,9 4,5 İnşaat sektörü güven endeksi 91,0 88,0 2,2 -3,3

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR? NASIL HESAPLANIYOR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.