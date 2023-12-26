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    TÜİK güven endeksini açıkladı! İnşaata güven düştü

    Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı. Ancak inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

    TÜİK güven endeksini açıkladı! İnşaata güven düştü
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni paylaştı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

    İNŞAAT SEKTÖRÜNE GÜVEN AZALDI

    Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.

    Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tüi̇kGüven Endeksi
    Haberler > Ekonomi > TÜİK güven endeksini açıkladı! İnşaata güven düştü
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