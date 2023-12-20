TÜİK açıkladı, tüketicinin ekonomiye güveni son 5 ayın zirvesinde!

20 Aralık 2023 10:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketicinin ekonomiye güvenini yansıtan kritik verileri açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 77,4 oldu. Ağustos ayında yılın en düşük seviyesine inen endeks böylece son 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

TÜKETİCİNİN EKONOMİYE GÜVENİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 arttı. Kasımda 75,5 olan endeks, aralıkta 77,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 3,4 artışla 63,4 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, kasımda 74,5 iken bu ay yüzde 2,1 artışla 76,1 olarak hesaplandı.

Kasımda 73,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 3,3 artışla bu ay 75,8'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 92,6 iken aralıkta yüzde 2 yükselişle 94,5'e çıktı.

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