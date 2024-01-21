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Kripto para borsalarına düzenleme yolda! Kısmi yasak geliyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Abdullah Keleş
Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına yönelik düzenleme getirileceği bildirildi. Düzenlemeye göre, borsaların Türkiye'de reklam yapması, müşteri hizmetleri, sosyal medya paylaşımları ve Türkçe dil desteği sunması gibi konularda kısmi yasak uygulanacak.
Kripto para borsalarına yönelik özel bir reklam yasağı düzenlemesi üzerinde çalışıdığı belirtildi.
Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye'de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye'de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanacak. Ayrıca global platformda Türkçe dili de yer almayacak. Buna karşılık borsalar, Türkiye'deki temsili şirketi üzerinden reklam ve paylaşım yapabilecek.
Donanımhaber'in aktardığına göre, Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak olacak. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara bir engelleme yapılmayacak.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi