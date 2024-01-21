Kripto para borsalarına düzenleme yolda! Kısmi yasak geliyor

21 Ocak 2024 15:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 15:21

Kripto para borsalarına yönelik özel bir reklam yasağı düzenlemesi üzerinde çalışıdığı belirtildi.

Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye'de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye'de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanacak. Ayrıca global platformda Türkçe dili de yer almayacak. Buna karşılık borsalar, Türkiye'deki temsili şirketi üzerinden reklam ve paylaşım yapabilecek.

Donanımhaber'in aktardığına göre, Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak olacak. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara bir engelleme yapılmayacak.