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    • - Güncelleme Tarihi:

    Kripto para borsalarına düzenleme yolda! Kısmi yasak geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına yönelik düzenleme getirileceği bildirildi. Düzenlemeye göre, borsaların Türkiye'de reklam yapması, müşteri hizmetleri, sosyal medya paylaşımları ve Türkçe dil desteği sunması gibi konularda kısmi yasak uygulanacak.

    Kripto para borsalarına düzenleme yolda! Kısmi yasak geliyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kripto para borsalarına yönelik özel bir reklam yasağı düzenlemesi üzerinde çalışıdığı belirtildi.

    Paylaşılan bilgiye göre, Türkiye'de temsili bulunan Binance ve MEXC gibi global kripto para borsalarının Türkiye'de reklam yapması, Türkçe paylaşım yapması ve Türkçe email iletişimi yürütmesi yasaklanacak. Ayrıca global platformda Türkçe dili de yer almayacak. Buna karşılık borsalar, Türkiye'deki temsili şirketi üzerinden reklam ve paylaşım yapabilecek.

    Donanımhaber'in aktardığına göre, Türkiye’de temsili olmayan global borsaların da yine yerelleştirme yapması yasak olacak. Diğer taraftan global borsalarda kendi isteği ile hesap açan vatandaşlara bir engelleme yapılmayacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kripto ParaDüzenleme
    Haberler > Ekonomi > Kripto para borsalarına düzenleme yolda! Kısmi yasak geliyor
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