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Haberler > Politika > Şişli'de 2004'ün oy oranı aşıldı: Sarıgül'ün rekorunu yeni başkan kırdı

Şişli'de 2004'ün oy oranı aşıldı: Sarıgül'ün rekorunu yeni başkan kırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP'nin yeni Şişli Belediye Başkanı Şahan, yüzde 66.6 oy aldı. Şahan, bu oy oranıyla 2004'te yüzde 65.7 oy oranına ulaşan Sarıgül'ü geçerek rekor kırmış oldu.

Şişli’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, CHP adayı Şehir Plancısı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oranıyla, 99 bin 415 oy aldı.

Bu sonuçların ardından Şahan, Şişli’de yüzde 66,6 ile rekor oy oranına ulaşmış oldu

2004 yılında yüzde 65,7 oy alan Mustafa Sarıgül’ü geçerek Şişli tarihinin en yüksek oy oranıyla seçilen Belediye Başkanı oldu.

'REKOR OY' VURGUSU

Resul Emrah Şahan, Şişli’de ve İstanbul’da elde edilen tarihi başarılarından ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.

Şahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Var Ol Şişli, Var Ol İstanbul!

Bugünden itibaren İstanbul'da ve Şişli'de, güneş bir başka doğacak.
Kalbimiz; şehrimize, ilçemize, demokrasimize rekor oyla sahip çıkan yurttaşlarımızla birlikte.  
Hep birlikte başardık. Şehrimizi, ülkemizi çok daha güzel günlere yine hep birlikte taşıyacağız. 

Beni bu göreve layık gören parti meclisimize, Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'e ve birlikte İstanbul'un muhafızlığını üstlenmekten onur duyacağım İBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'na saygılarımı sunuyorum. 

Sandıklara giden, sayımlarda oylarımıza, geleceğimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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