Son yerel seçim bıçak sırtı geçmişti... AK Parti ve MHP 5 ilde tekrar karşı karşıya

23 Ocak 2024 08:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 08:41

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve 29 ilde ortak adayla yarışacak. İki parti 22 şehirde ise rakip olacak. Ayrı aday çıkarılacak şehirlerin bir kısmında büyük çekişme yaşanacak. 2019 Mahallî İdareler Seçimlerinde Aksaray, Isparta, Karabük ve Karaman’da AK Parti ve MHP ayrı aday çıkarmış, iki parti arasındaki yarış bıçak sırtı geçmişti. 2019’da Aksaray, Karabük ve Karaman’ı bindelik oy farklı ile MHP kazanmıştı. Isparta’da ise AK Parti’nin adayı on bin civarında oy farkı ile MHP’yi geride bırakarak ipi göğüslemişti. Bu seçimlerde de Aksaray, Isparta, Karabük ve Karaman’daki seçimlerin AK Parti ve MHP arasında geçeceğine dikkat çekiliyor.

İKİ ESKİ VEKİL YARIŞACAK

Kilis’te iki AK Partili eski vekil arasında heyecanlı bir yarış yaşanacak. AK Parti, eski milletvekili Reşit Polat’ı, MHP ise yine AK Parti eski milletvekili ve bir dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Kara’yı aday gösterdi. Her iki ismin de Kilis’te önemli oranda oy potansiyeli var.

TABLO DEĞİŞECEK Mİ?

Kütahya’da 2019’da MHP 9 bin oy farkı ile AK Parti’yi geride bırakarak kazanmıştı. AK Parti bu defa il başkanı Kâmil Saraçoğlu’nu aday çıkardı. MHP ise mevcut başkan Âlim Işık’la devam kararı aldı. Kulislerde seçimlerin AK Parti ve MHP arasında kıran kırana geçeceği konuşuluyor. Çankırı’da ise 2019’da MHP’nin adayı 9 puan farkla galip gelmişti. AK Parti’nin eski milletvekili Hüseyin Filiz’i aday gösterdiği Çankırı’da, MHP mevcut başkan İsmail Hakkı Esen’de karar kıldı. 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin 17 puanla en fazla oy kaybettiği il Çankırı olmuştu. AK Parti, mahallî seçimlerde hem oy kaybını telafi etmek hem de belediye başkanlığını kazanmak için bu şehirde anketler yaptırdı ve seçmen nezdinde karşılığı olduğu düşünülen eski milletvekili Filiz’i aday olarak çıkardı. AK Parti ve MHP’nin yarışacağı diğer şehirlerden Amasya, Kastamonu ve Bayburt’ta 2019 seçimlerinde MHP adayları fark atarak AK Parti’yi geride bırakmıştı. Bu şehirlerde ipi yine MHP’nin göğüslemesi bekleniyor. AK Parti’nin yönettiği, ancak MHP’nin de ayrı aday çıkardığı Afyonkarahisar, Düzce, Elâzığ, Gümüşhane, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta ise AK Parti adaylarının seçimi önde bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

UŞAK’TA RİSK VAR

AK Parti ve MHP’nin ayrı aday çıkardığı Uşak, seçim sonucunun en fazla merak edildiği illerden biri... 2019 seçimlerindeki yarış, AK Parti ile İyi Parti arasında geçmiş, AK Parti’nin adayı sadece 1.500 civarında farkla kazanmıştı. Milletvekili seçimlerinde de Uşak’ta Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 1 puana düşmüştü. Bu şehirde 31 Mart’ta AK Parti ve MHP’nin yine ayrı aday çıkarmasının seçimin sonucunu kritik hâle getirebileceği belirtiliyor.

BOLU’DA İNCE TAKTİKLER

AK Parti ve MHP, Bolu’da 2019’da ortak aday göstermelerine rağmen seçimi 8 puan farkla CHP’nin adayı Tanju Özcan kazanmıştı. Değerlendirmelerde MHP ambleminin pusulada olmaması ve sığınmacılarla ilgili ifadeleri sebebiyle milliyetçi oyların bir kısmının Özcan’a kaydığı tespit edilmişti. AK Parti ve MHP, bu defa ayrı aday kararı alarak özellikle MHP seçmeninin farklı bir partiye yönelmesinin önüne geçmeyi hedefledi.