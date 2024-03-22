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Haberler > Politika > Ülkü Ocakları’ndan Ekrem İmamoğlu’na kısa filmli gönderme! ‘DEM’li bir tatile çıkıyorsun’

Ülkü Ocakları’ndan Ekrem İmamoğlu’na kısa filmli gönderme! ‘DEM’li bir tatile çıkıyorsun’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kısa bir film hazırladı. Sosyal medyada gündem olan videoda “Dem’li mesajlar” dikkat çekti.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullandığı "Aramızda kalsın kazanıyoruz" sloganına atıfta bulunarak bir kısa film hazırladı.

Ülkü Ocakları’ndan Ekrem İmamoğlu’na kısa filmli gönderme! ‘DEM’li bir tatile çıkıyorsun’ - 1. Resim

Videodaki senaryoya göre İmamoğlu belediyenin rutin işlerini yürütmek için Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sistemine giriş yapmaya çalışıyor. Ancak sistem yöneticisi artık Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum olduğu için sisteme giremiyor. Kullanıcı adını “İmamoğlu” olarak yazan İBB Başkanı, şifre bölümüne ise Cumhuriyet’in 6 temel ilkesi olan milliyetçilik ve halkçılık gibi kelimeleri giriyor fakat yine başarılı olamıyor. Birden fazla şifre girdiği için bu defa de sistem görsel doğrulama istiyor. Ekrem İmamoğlu, sorulan “en çok sevdiğiniz tarihi karakter” sorusuna Rum Patriği’nin fotoğrafını seçerek cevap veriyor. İmamoğlu üst üste başarısız giriş denemesi yaptığı için sistem kilitleniyor ve “yöneticiye başvur” uyarısı çıkıyor. Sistem yöneticisinin Murat Kurum olduğu görülüyor. Videonun başında Ekrem İmamoğlu’na bir görevlinin çay getirdiği ve “Buyurun Başkanım, DEM’li çayınız” dediği duyuluyor.

Ülkü Ocakları’ndan Ekrem İmamoğlu’na kısa filmli gönderme! ‘DEM’li bir tatile çıkıyorsun’ - 2. Resim

“MACRON ŞİKAYETİNİZE CEVAP VERDİ”

Videoda Ekrem İmamoğlu'nun WhatsApp Web kullandığı ve sürekli ekranın sağ alt köşesine mesajlar düştüğü görülüyor. Mesajlarda ‘Eş Başkan Özgür’, ‘Atina Belediye Başkanı’, ‘İngiliz Büyük Elçi’ gibi isimler yer alıyor. İmamoğlu'nun bilgisayarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan "Macron şikayetinize cevap verdi" e-Maili düşüyor. Filmin sonunda Kurum, İBB sistemine "Palandöken Kayak Merkezi" konumundan yetkisiz giriş tespit ediyor. Murat Kurum,  Saraçhane'deki makamından girişe engel oluyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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