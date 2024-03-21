İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu TGRT Haber'e konuşuyor: İmamoğlu hayal kırıklığına uğrattı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu, TGRT Haber'de Gündem Özel programına önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavuncu, "İstanbul'da deprem problemi var, bu bir beka sorunudur. İmamoğlu İstanbul'un deprem riskini bertaraf etme konusunda hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, yerel seçimlere kısa bir süre kala TGRT Haber'de Gündem Özel programına önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Birilerine seçim kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir amacımız yok. İyi ki ittifaktan ayrılmışız diyoruz" diyen Kavuncu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"MİLLET BİZİM ADAYLIĞIMIZIN BEREKET GETİRECEĞİNDEN YANA"

"İlk aday olduğumda ittifakla ilgili çok soru sorulur diye düşünüyordum, öyle olmadı. Bu karardan rahatsız olan iki kesim var. Biri CHP, diğeri AK Parti. Sadece bizden rahatsız değiller, başka partilerin bağımsız aday çıkartmalarından da rahatsızlar. Çünkü o iki kutuplu yapının konfor alanı rahatlıklarından dolayı rahatsızlar. Bu huzursuz olan iki parti dışında sahada, millet bizim adaylığımızın bereket getireceğinden yana.

"İMAMOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

İstanbulluların bugün huzursuz olduğu konular var. İstanbul'da deprem problemi var, bu bir beka sorunudur. İmamoğlu İstanbul'un deprem riskini bertaraf etme konusunda hayal kırıklığına uğrattı.

İki kutbun Türkiye'nin meselesini çözecek bir yeteneği, kapasitesi kalmadı. İstanbul'a yönelik bir yasanın çıkması lazım, deprem yasası. Öyle 2 yılda çözülmez bu problem. Çok ciddi bir kaynak, koordinasyon istiyor. Ama çözmek mecburiyetindeyiz.

İMAMOĞLU TARAFINDAN İYİ PARTİ'YE OPERASYON MU YAPILIYOR?

Olan olaylara baktığımızda, oluş şekline baktığımızda belediye meclis üyeleri istifa ediyor sonra CHP listelerinden aday çıkıyor bu isyandır. Bu İyi Parti'ye bir operasyondur."

Detaylar birazdan...