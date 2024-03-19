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Haberler > Politika > Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı

Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akşener&#039;den CHP&#039;li başkan Muhittin Böcek&#039;e: Kefil olduğum yamuk çıktı

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İyi Parti lideri Akşener, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Antalya'da bir anısını anlattı ve CHP'li belediye başkanı Böcek'i işaret ederek "Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz" dedi. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde seçmenle bir araya geldi. Burada CHP'yi hedef alan Akşener, 2019'da muhalif seçmeni ayağa kaldırmak amacıyla CHP ile yaptıkları ittifakta 19 ilçe ve 4 belde belediye başkanlığı kazandıklarını hatırlattı.

Bu ittifakı yaparken amaçlarının Türkiye'nin kazanması olduğunu anlatan Akşener, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirleri kazandık. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Serikli bir kardeşinizi emniyet genel müdürü tayin ettiğim için zamanında yemediğim sopa, söylenmeyen küfür kalmamıştı. O dönem Serik'e geldim ve 'Yolumdan dönmeyeceğim. Bu imzayı buradan kaldırmayacağım.' dedim. Hatırlayın. Bunu niye hatırlattım. Şimdi o Akşener olarak sizden oy istiyorum." diye konuştu.

Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı - 1. Resim

'KEFİL OLDUĞUM YAMUK ÇIKTI'

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda kaldığı süreçte yaşananlara da değinerek, şunları kaydetti:

Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı - 2. Resim

Sayın Muhittin Böcek Beyefendi hastalandığı zaman kendisi şahittir. Pek çok insan geldi gitti 'Yerine birini seçelim. Sen onay ver.' dediler. Ben de 'Olmaz. Hasta bir insana bu yapılmaz. Yapılması doğru değil.' dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu.

Akşener'den CHP'li başkan Muhittin Böcek'e: Kefil olduğum yamuk çıktı - 3. Resim

Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz inşallah. Bir karar vereceksiniz. Hasta halinde 'Hadi bakayım bunu değiştirelim şunu koyalım.' diyenlerin karşısında dimdik duran bir Meral Akşener ama iyileştikten sonra o Meral Akşener'in partisine elini sokan bir anlayış. Buna karşılık her şeyi açık net adaylarımız. Ya dümencilere ya da dürüstlere ya namertlere ya da mertlere oy vereceksiniz.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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