Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Mecburen evet dedik

Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Mecburen evet dedik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akşener&#039;den &#039;ittifak&#039; çıkışı: Mecburen evet dedik
Meralakşener, İyiparti, Seçimçalışmaları, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti lideri Akşener, Uşak'ta seçmenle bir araya geldiği programda altılı masa ittifakına 'mecburen evet' dediklerini söyledi. Akşener, 2019 yerel seçimlerine ilişkin de konuşarak "Zannettik ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alacak. Ancak 2023'te yapılan genel seçimde başarı göstermedik" diyerek bunun kalbinde yara olduğunu anlattı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler il il gezerek çalışmalarına hız veriyor. Seçim çalışmaları kapsamında Uşak'a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, burada seçmenle bir araya geldi.

Altılı masa ittifakına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, 'Biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik' ifadelerini kullandı. 

'MECBUREN VE MECBURİYETTEN EVET DEDİK'

İyi Parti lideri, 2019 yerel seçimleri ve genel seçimleri üzerinden ittifaka ilişkin şunları söyledi:  

Biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik. Mecburen ve mecburiyetten ittifak siyasetinde yer aldık. Ama sayın Erdoğan'ı tekrar seçilme konusunda başarısız olduk. 

2019'da İyi Parti olarak CHP'ye gittik teklifte bulunduk. İstanbul ve Ankara'nın kazanılması muhalif seçmenin umudunu artırır dedik. Bu teklifi biz söyledik. 19 ilçe 4 belde ile seçimi aldık. İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın ve Mersin'in alındığı bir seçim oldu. 

'ZANNETTİK Kİ TÜRKİYE'Yİ ALACAĞIZ'

Zannettik ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alacak. Burasını kalbimde yara olarak anlatıyorum. 2023'te yapılan genel seçimde başarı göstermedik. 

 Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman etmek için konuşmuyorum. Her siyasi parti kendi vizyonuyla yarışmalı.

'ERDOĞAN'A OY İSTEDİ DİYEBİLİRLER'

Yoldaş medya Tayyip Erdoğan'a oy istedi diyebilir, hiçbir mahsuru yok.  

Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine getireceksin, ikramiyeleri 7 bin lira yapacaksın. Bunları yap, isterlerse sana oy versinler. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Yerlikaya, operasyonların bilançosunu açıkladı! Vatandaşıma kimse şekil yapamaz - PolitikaAli Yerlikaya, operasyonların bilançosunu açıkladıMurat Kurum, deprem bölgesindeki 650 bin konutu hatırlattı: İstanbul'un 39 ilçesinde de yapacağız - Politika'İstanbul'un 39 ilçesinde de yapacağız'Bakan Yerlikaya ile Murat Kurum sahurda buluştu! Dikkat çeken sözler - PolitikaBakan Yerlikaya'dan dikkat çeken Murat Kurum sözleriMHP'de görkemli kurultay! Yarın genel başkan ve parti yönetimi seçilecek - PolitikaMHP yarın 'Büyük Kurultay'ı toplayacakYerel seçimler, muhalefet için sonun başlangıcı olacak - Politika31 Mart sonrası koltuklar gidebilirAkşener'den Erdoğan'a emekli maaşına ve ikramiyeye zam çağrısı: Yap bütün oylar senin olsun - Politika"Zam yap bütün oylar senin olsun"CHP'li Kerimoğlu'ndan Esenyurt tepkisi: Dağdan gelip bağdakini kovuyor - Politika"Dağdan gelip bağdakini kovuyor"AK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardı: Vaatlerinin yüzde 10'unu dahi yerine getirmedi - PolitikaAK Parti İmamoğlu'nun 5 yıllık karnesini çıkardıCumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı - Politika"Biz dün nerede isek bugün de oradayız"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hakkari mitinginde konuştu: "Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi" - Politika"Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi"
Sonraki Haber Yükleniyor...