Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Mecburen evet dedik

İyi Parti lideri Akşener, Uşak'ta seçmenle bir araya geldiği programda altılı masa ittifakına 'mecburen evet' dediklerini söyledi. Akşener, 2019 yerel seçimlerine ilişkin de konuşarak "Zannettik ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alacak. Ancak 2023'te yapılan genel seçimde başarı göstermedik" diyerek bunun kalbinde yara olduğunu anlattı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler il il gezerek çalışmalarına hız veriyor. Seçim çalışmaları kapsamında Uşak'a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, burada seçmenle bir araya geldi.

Altılı masa ittifakına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, 'Biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik' ifadelerini kullandı.

'MECBUREN VE MECBURİYETTEN EVET DEDİK'

İyi Parti lideri, 2019 yerel seçimleri ve genel seçimleri üzerinden ittifaka ilişkin şunları söyledi:

Biz bu ittifak siyasetine mecburen evet dedik. Mecburen ve mecburiyetten ittifak siyasetinde yer aldık. Ama sayın Erdoğan'ı tekrar seçilme konusunda başarısız olduk.

2019'da İyi Parti olarak CHP'ye gittik teklifte bulunduk. İstanbul ve Ankara'nın kazanılması muhalif seçmenin umudunu artırır dedik. Bu teklifi biz söyledik. 19 ilçe 4 belde ile seçimi aldık. İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın ve Mersin'in alındığı bir seçim oldu.

'ZANNETTİK Kİ TÜRKİYE'Yİ ALACAĞIZ'

Zannettik ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alacak. Burasını kalbimde yara olarak anlatıyorum. 2023'te yapılan genel seçimde başarı göstermedik.

Buradan herhangi bir siyasi partiyi düşman etmek için konuşmuyorum. Her siyasi parti kendi vizyonuyla yarışmalı.

'ERDOĞAN'A OY İSTEDİ DİYEBİLİRLER'

Yoldaş medya Tayyip Erdoğan'a oy istedi diyebilir, hiçbir mahsuru yok.

Sayın Erdoğan, her şey iki dudağının arasında. Emekliler aç. Emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine getireceksin, ikramiyeleri 7 bin lira yapacaksın. Bunları yap, isterlerse sana oy versinler. Ama yapmadığın takdirde emeklilerin oyuna talibim.