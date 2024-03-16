Akşener'den Erdoğan'a emekli maaşına ve ikramiyeye zam çağrısı: Yap bütün oylar senin olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli maaşlarına zam yapması için çağrı yaptı. Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi.

Altılı Masa'nın dağılmasının ardından yerel seçimlere 'müstakil' gireceklerini söyleyen İyi Parti lideri Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış geldi. Emekli maaşına ve ikramiyesine zam yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan Akşener, "Seçime kadar yap oylar senin olsun" dedi.

AKŞENER'DEN EMEKLİ MAAŞINA VE İKRAMİYEYE ZAM ÇAĞRISI

Akşener partisinin Bursa'daki iftar yemeğinde konuştu. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, emekli maaşlarına 11 bin TL seyyanen zam yapılmasını, en düşük emekli maaşını 17 bin TL yani asgari ücret seviyesine çıkmasını ve aynı zamanda ikramiyelerin de 7 bin TL'ye yükselmesini istedi.

BÜTÜN OYLAR CUMHUR İTTİFAKINA

Akşener, seçime kadar bunları yapması durumunda bütün oyların Cumhur İttifakı'na atılacağını belirtti.

Akşener şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Cumhurbaşkanı olarak her şey elinizde. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun. Ama yapmıyorsan, emeklinin maaşını artırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim."