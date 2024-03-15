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Haberler > Ekonomi > Emekliye ücretsiz ekmek, her ay 10 bin TL... Uzman isim seçim vaatleri "can sıktı" diyerek tepki gösterdi

Emekliye ücretsiz ekmek, her ay 10 bin TL... Uzman isim seçim vaatleri "can sıktı" diyerek tepki gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, TGRT Haber
- Güncelleme:
Emekliye ücretsiz ekmek, her ay 10 bin TL... Uzman isim seçim vaatleri &quot;can sıktı&quot; diyerek tepki gösterdi
Türkiye Gazetesi, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, TGRT Haber

Enflasyona karşı gelirleri düşük kalan emekliler seçim döneminde adayların vaatlerinin merkezinde yer aldı. Emekliye ücretsiz ekmek, her ay 10 bin TL gibi vaatlerde bulunan siyasilere Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan tepki geldi. Karakaş, "can sıktı" diyerek SGK sisteminin işleyişini anlattı.

Milyonlarca emekli maaşlarında yapılan zam ve ikramiyelerdeki artışa rağmen enflasyonun karşısında geçinmekte güçlük çekiyor. Yaşam şartlarının zorlaşmasına karşı en düşük emekli aylıkları 10 bin TL'de kalması yaklaşan yerel seçimlerde, seçim malzemesine dönüştü. Birçok aday büyük bir oy potansiyeli olan emeklileri ikna etmek için çeşitli vaatlerde bulunmaya başladı.

Ücretsiz ekmek, 10 bin TL pazar desteği, kira yardımı vs. gibi vaatlere Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan tepki geldi. Karakaş, "vaatlerin can sıktığını belirterek, emeklilerin sadece yatırdıkları primin karşılığını almayı istediklerini" söyledi.

TGRT Youtube kanalına konuşan Karakaş, SGK sisteminin işleyişinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’nın hiçbir ülkesinde yoktur bu. ‘Ücretsiz ekmek ve ücretsiz et’ şeklindeki vaatler bizim insanımıza yakışmıyor. Neler yapılabilir? Aylık bağlama oranını düzelteceksin. Bunu bir standarda bağlayacaksın. Diyeceksin ki en düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olamaz. Refah da arttıkça emeklilere de vereceksin ki, gelir dağılımı da düzelsin. Emekliler de okusun, yazsın, ülkenin entelektüel birikimi de olsun.

Emekliler de hiç kimseye muhtaç olmasın. Ne bir belediye başkanına muhtaç olsun ne de başka birine. Sadece çalıştıklarının karşılığını alsın.

Sosyal Güvenliğin tekniği, felsefesi, çıkış amacı da budur insanlar başka birinden yardım aldıklarında insan onuruna yakışmaz. İnsanlar kendi yatırdıkları primleri bir zaman gelsin ki, onun karşılığını alsın.

Devlet aracılığıyla sistemin bu şekilde işlemesi gerekir. Ücretsiz ekmek vermek nedir. Bu bizim insanımıza yakışmaz.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi, TGRT Haber
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