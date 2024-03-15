Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: Süreci dondurdum, hafızam orada duruyor

İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: Süreci dondurdum, hafızam orada duruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Çok iyi bir huyum vardır, bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım" şeklinde cevap verdi.

Yerel seçimlere 15 gün kala siyasi arenada hareketlilik arttı, adaylar çalışmalarına hız verdi. En büyük çekişmenin yaşandığı illerin başında ise İstanbul geliyor. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki kıyasıya rekabette anketlere göre oranlar çok yakın seyrederken, iki aday da peş peşe açıklamalar yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Canlı yayında Özdemir'in sorularını cevaplayan İmamoğlu, hem yerel seçimlere dair hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

KARARSIZ SEÇMENİ NASIL İKNA EDECEK?

"Ekrem İmamoğlu, kararsız seçmenleri nasıl ikna edecek? Seçmenler neden İmamoğlu'na oy vermeli?" sorusuna maddelerle cevap verdi. İşte o maddeler:

"1. Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir belediye başkanı seçecekler.

2. Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu.

3. İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor.

4. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tutun, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık."

İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: Süreci dondurdum, hafızam orada duruyor - 1. Resim

"ÖZGÜR ÖZEL İLE ARAMIZ BOZUK DEĞİL"

Cüneyt Özdemir'in Özgür Özel ile arasındaki gerginlik iddialarını sorması üzerine İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak il başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ ORADA DONDURDUM"

Seçim sürecinin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Meral Akşener-Ekrem İmamoğlu ilişkisine dair ise İmamoğlu şu açıklamada bulundu:

"Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nebi Hatipoğlu'ndan kendisini 'milli irade hırsızı' sözleriyle hedef alan Özgür Özel'e cevap - Politika'CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi...'Özgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı - PolitikaÖzgür Özel, Eskişehir'in nüfusunu 80 bin yaptı'Genel merkez başına buyruk' diyen bir grup İyi partili istifa etti - PolitikaGenel merkeze 'başına buyruk' çıkışıMurat Kurum'dan yeni seçim videosu: 100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destek - Politika100 bin kadın girişimciye 100 bin TL destekAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden kritik karar! SMA aşısı yaptırmayana nikah yok - PolitikaSMA aşısı yaptırmayana nikah yokAK Parti '100 ilçe istediler' demişti! Yeniden Refah toplam 39 belediye istediklerini açıkladı - PolitikaYRP ittifak pazarlığında kaç belediye istediğini açıkladıYSK açıkladı: İşte yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı - PolitikaYerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı kaç?Özkaya’dan CHP’deki para kulesine İSKİ skandalı benzetmesi! Kayıt dışı para hazineye geçer - PolitikaÖzkaya’dan CHP’deki para kulesine İSKİ skandalı benzetmesi! Kayıt dışı para hazineye geçerBeş yıl sonra Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacaklar! Hakkâri iki konuda müjde bekliyor - PolitikaBeş yıl sonra Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacaklar!Kurum'dan CHP'ye DEM Parti tepkisi: Kandil'den talimat geldi aday çekildi - PolitikaKurum'dan CHP'ye DEM Parti tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...