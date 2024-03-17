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Bahçeli'den Akşener'e kurultayda davet... "Cumhur İttifakı'yla yan yana gelebilir"

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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı bugün gerçekleşti. Kongreyi izleyenlerin arasında İyi Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz'ın olması dikkat çekti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuyu canlı yayında yorumladı. "Seçimlere 14 gün kala bu çağrıların, davetlerin İyi Parti'ye yapılması da özellikle üzerinde durulması gerekiyor." diyen Atik, "Tek başına işaret olarak değerlendirmek kolay değil belki ama İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'yla belli başlık konularda yan yana gelebileceğini işareti olarak yorumlanabilir." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı. Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi. Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

Bahçeli'den Akşener'e kurultayda davet...

İYİ PARTİ DE KURULTAYI İZLEDİ

Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Kurultayı izleyenlerin arasında İyi Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz'ın olması da dikkat çekti.

"İYİ PARTİ BELLİ BAŞLI KONULARDA CUMHUR İTTİFAKIYLA YAN YANA GELEBİLİR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında şu değerlendirmeleri yaptı:

(İyi Parti'nin MHP kongresinde yer alması...) "İyi Parti'ye yapılan çağrılar çok önemli. Daha önce de birkaç kez 'yuvaya geri dön' çağrısı yapılmıştı ama cevapsız kalmıştı. Siyasetin bu gergin ortamında İyi Parti'nin temsil ediliyor olması çok önemli. MHP Kurultayında Ayfer Yılmaz ve Hakan Şeref Olgun tarafından temsil ediliyor. İki parti arasında gerilimin sona ermesi açısından... Çok ağır ifadeler kullanıyordu Bahçeli, bir taraftan davet ediyordu bir taraftan da sert yorumlar yapıyordu. Seçimlere 14 gün kala bu çağrıların, davetlerin İyi Parti'ye yapılması da özellikle üzerinde durulması gerekiyor. İyi Parti'nin burada olması 31 Mart seçimlerinden sonra, tek başına işaret olarak değerlendirmek kolay değil belki ama, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'yla belli başlık konularda yan yana gelebileceğini işareti olarak yorumlanabilir."

Düzenleyen:  - Gündem
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