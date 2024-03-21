CHP, İyi Parti, Saadet, DEVA... Binlercesi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Antalya'da CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi gibi partilerden ayrılarak AK Parti'ye katılan 7.841 kişi için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'nın fetret devrini bitireceğiz, altın çağını başlatacağız" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, partiler ve adaylar çalışmalarına hız verdi. Birçok büyükşehirde sonuçlar merakla beklenirken ve kıyasıya rekabet devam ederken, bu illerden birisi de Antalya oluyor. Antalya'da partilerinden ayrılan binlerce kişi, AK Parti saflarına geçti.

Aralarında CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisinden ayrılanların da bulunduğu 7.841 kişi için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'ye ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

"FETRET DEVRİNİ BİTİRECEĞİZ"

Çavuşoğlu, "Antalyalıların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hakan Tütüncü ile 19 ilçedeki Cumhur İttifakı adaylarımız göreve başlayacak ve projelerini tek tek hayata geçirecekler. Antalya, ideolojiye bakmadan bu projeleri destekleyecektir. Antalya'nın fetret devrini bitireceğiz, altın çağını başlatacağız" dedi.

Gece gündüz çalışan teşkilat üyelerine de teşekkür eden Çavuşoğlu, partiye yeni katılanları tebrik etti.

"YENİ VİZYONLAR ORTAYA KOYMAYA GELİYORUZ"

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de 31 Mart'ta Antalya'dan Türkiye'ye güzel bir zafer armağan edeceklerini söyledi. Projeleriyle hizmete talip olduğunu vurgulayan Tütüncü, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile Antalya'nın kazanacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de partiye 7 bin 841 yeni üyenin katıldığını bildirdi. Temsili olarak 41 üyeye rozet takılacağını anlatan Çetin, "Değişime, dönüşüme hazır bir Antalya var. 5 yılda yapılmayanların daha fazlasını yapmaya, yeni vizyonlar ortaya koymaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.