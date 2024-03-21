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Haberler > Politika > Seçime 10 gün kala Gelecek Partisi'nden sürpriz karar: AK Parti'yi destekleyecekler

Seçime 10 gün kala Gelecek Partisi'nden sürpriz karar: AK Parti'yi destekleyecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçime 10 gün kala Gelecek Partisi&#039;nden sürpriz karar: AK Parti&#039;yi destekleyecekler

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere 10 gün kala Gelecek Partisi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı. Gelecek Partisi'nin adayı Ferit Çevik adaylıktan çekildi.

Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimlere sadece 10 gün kaldı. 31 Mart'a adım adım giderken Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Part'yi destekleyeceklerini açıkladı.

Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

Böylece Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa adayı Ferit Çevik de AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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