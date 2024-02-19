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    • Haberler > Politika > Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı istifa etti: 'Mansur Yavaş' detayı

    Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı istifa etti: 'Mansur Yavaş' detayı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı istifa etti: &#039;Mansur Yavaş&#039; detayı
    Ankara, İstifa, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa etti. Tokaç, istifa açıklamasında "Partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım" dedi. Tokaç'ın istifa kararını Gelecek Partisi'nin Mansur Yavaş'ı destekleme kararının ardından aldığı iddia ediliyor.

    Seçimlere 40 gün kala muhalefet cephesinde art arda istifalar yaşanıyor. Son istifa haberi ise Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partideki görevinden ve partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    Tokaç, "Partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım" dedi.

    Tokaç'ın, Gelecek Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleme kararının ardından istifa kararı aldığı iddia ediliyor.

    Tokaç, "CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştı" dedi. 

    'CHP BİRLİKTELİĞİNİN AĞIR SONUÇLARI...'

    Hakan Tokaç'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:  

    "Türkiye Siyasi hayatında yeni bir umut olarak yola çıkan, gerek kurulmadan önce cefakâr şekilde emek verdiğim, gerekse kuruluşunda ve sonrasında verilen görevleri son derece itinalı ve fedakâr, gayretkar yürüttüğüm, kurucusu olduğum, Parti Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım Gelecek Partisi; genel seçimlerde tek başına bağımsız girmesini arzu etmemize rağmen, ittifak modeliyle seçimlere girmiş ancak altılı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır.

    'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI' ELEŞTİRİSİ

    Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen, iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım. Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim gelecek partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşır, varını yoğunu bu parti için harcayan öncelikle il teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve bu harekette tanımaktan müşerref olduğum dostlarıma haklarını helal etmeleri niyazıyla başarılar dilerim."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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