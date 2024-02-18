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    • Haberler > Politika > CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den istifa edenlere cevap: 3-5 memnuniyetsiz arkadaş...

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den istifa edenlere cevap: 3-5 memnuniyetsiz arkadaş...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel&#039;den istifa edenlere cevap: 3-5 memnuniyetsiz arkadaş...
    Seçim, Chp, Özgür Özel, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara adaylarını tanıttığı toplantıda partisinden istifa eden ve eleştirenlere cevap verdi. Özel adaylarımızı belirlerken örgütü, seçmeni ve anketi dikkate aldıklarını söyleyip, "Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5,10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var" ifadelerini kaydetti. 

    Yerel seçime gidilirken liyakat tartışmalarının yaşandığı CHP'de son olarak 'Sarıyer' krizi patlak vermişti. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç ve üç aday adayı ortak bildiri yayımlayarak seçilen adayın anketlerde sonuncu olduğunu öne sürmüştü. Partililer, 'Kararı gözden geçirin' çağrısı yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara adaylarını açıkladığı toplantıda hem istifa edenlere hem de eleştirilere cevap verdi. 

    Aday belirlerken 'likayatın' gözetilmediğini öne süren partililere "Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık" ifadeleriyle cevap veren Özel, eleştirilere saygı duyduğunu söyledi. 

    'ÜÇ BEŞ MEMNUNİYETSİZ...'

    Eleştirenlere "Üç beş memnuniyetsiz" diye seslenen Özel şu ifadeleri kaydetti: 

    Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik.

    Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5,10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz.

    'PARTİYİ TARTIŞIRIYORLAR'

    Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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