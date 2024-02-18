CHP'nin Malatya adayı Ağbaba'dan mitingde tuhaf sözler: Elimi değil gövdemi sokmaya geldim

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, seçim çalışması kapsamında kentte seçmenlere seslendi. Ağbaba'nın miting sırasında "Elimi değil, gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim" şeklindeki tuhaf sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala partiler adaylarını açıklamaya, açıklanan adaylar ise miting maratonuna başladı. CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba da kentte seçim mitingi düzenledi.

Ağbaba'nın seçim mitinginde kullandığı tuhaf ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Ağbaba vatandaşlara ilginç bir konuşma yaparak şunları söyledi:

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Emrinizdeyim. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim.

Ağbaba'nın ne demek istediği tam olarak anlaşılamazken, mitingde kaydedilen görüntü büyük ses getirdi.