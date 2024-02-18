Şükrü Genç ve aday adaylarından ortak bildiri: Ankette sonuncu çıktı CHP aday gösterdi

Yerel seçim sürecinde CHP'de süren 'liyakat' tartışmalarına bir yenisi eklendi. CHP'nin Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun anketlerde sonuncu olduğu ortaya çıktı. Sarıyer'in mevcut başkanı Şükrü Genç ile dört aday adayı ortak bildiri yayımladı. Bildiride, liyakatsizlik vurgusu yapılıp şu ifadeler kullanıldı: Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır.

CHP'de genel seçimlerin ardından ortaya çıkan 'değişim' tartışmaları, parti genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'in oturmasıyla 'liyakat' sorununa döndü. Yerel seçime gidilen süreçte açıklanan parti adayları ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Sarıyer'in mevcut belediye başkanı Şükrü Genç sosyal medya hesabından kendisi dahil 4 belediye başkan aday adayı ile ortak bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride Sarıyer adayı Mustafa Oktay Aksu'nun anket listelerinde son sırada yer aldığı kaydedilip ana muhalefet partisine 'kararı gözden geçirin' mesajı verildi.

17 ADAY ARASINDA SONUNCU

Bildiride şunlar kaydedildi:

31 Mart 2024'te yapılacak kader seçimine sayılı günler kala ülkemizin ve partimizin kazanması adına bu ortak açıklamayı yapmayı aday adayları olarak bir görev olarak görüyoruz. Aday belirme sürecinde mülakatlara, eğilim yoklamalarına, kamuoyu anketlerine dayalı bir sürecin işletileceği, kurultayda kamuoyuna açıkça deklare edildi. İşte bu ilke ve beklentiler üzerine Sarıyer'de 17 aday adayı ortaya çıktı.

Ancak, yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer'de 17 aday içinden en sonuncusu atandı.

'CHP KAYBEDECEK'

Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldu bitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir. Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır.

Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları olmadığımızın genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz.

Artık, Sarıyer'in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır.

Buradan bir kez daha partimize gönül veren tüm seçmenlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, balıkçılarımız, esnaflarımız, mülkiyet korkusu yaşayan mahallelilerimiz adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

BAĞIMSIZ ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geçtiğimiz günlerde de Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulunmuş 18 Şubat'a kadar karardan dönülmezse bağımsız aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

Genç, açıklamasında şunları ifade etmişti:

Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım. Umudumuz devam ediyor. Partimizin kazanacak adaydan yana tercihini bir daha gözden geçirmesini umuyor ve talep ediyorum. 18 Şubat akşamına kadar bu karar değişmezse bu toplanmalar artarak devam edecektir. Ben mühendisim tüm verileri toplar halkın ve tarafların fikrini alır ona göre karar veririm. Çok daha kalabalıklarla her yere duyururum. Bir şey söylemesem de halkım ne diyeceğimi anladı.