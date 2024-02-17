CHP'de Esenyurt krizi büyüyor: Seçmenden Kemal Deniz Bozkurt için miting

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için kritik öneme sahip olan İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt'ta, muhalefet kanadındaki adaylık krizi devam ediyor. CHP'nin ilçede 2019 seçimlerini kazandığı Kemal Deniz Bozkurt'u yeniden aday göstermemesi seçmende tepkiye neden oldu. Bazı STK'lar Bozkurt'un yeniden aday gösterilmesi için basın toplantısı düzenlerken, yarın da Esenyurt Tabela Meydanı'nda miting yapılacak.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Seçimleri için 43 gün sonra sandığa gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken ana muhalefet partisi CHP'de adaylık krizi devam ediyor. CHP'nin İstanbul'un bazı ilçelerindeki isimleri yeniden aday göstermemesi hem parti içinde hem de tabanda tepkiyle karşılaştı. Yeniden aday gösterilmemesi tepki çeken isimlerden biri de Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenyurt, yerel seçimlerde İstanbul'un rengini belirleyecek potansiyele sahip. Yerel seçimler için hem AK Parti hem de CHP cephesinde büyük önem taşıyan Esenyurt'ta CHP, 2019 seçimlerini kazandığı Kemal Deniz Bozkurt yerine Ali Gökmen'i aday gösterdi.

'ESENYURT'A HAKSIZLIK'

Seçmen, ilçede üç dönem sonra yüzde 51,56’lık bir oy oranı ile CHP’li belediye başkanı olarak göreve getirilen ve 4 yıldır Esenyurt’a yeni projeler kazandıran Kemal Deniz Bozkurt’un aday gösterilmemesini 'haksızlık' olarak nitelendirdi, basın açıklaması yaparak CHP'ye yeniden adaylık çağrısında bulundu.

MİTİNG DÜZENLENECEK

Öte yandan Bozkurt için yarın (18 Şubat Pazar) saat 14.00'te Esenyurt Tabela Meydanı'nda da destek mitingi düzenlenecek.

Ayrıca nüfusu 1 milyona yaklaşan Esenyurt'ta AK Parti'nin adayı olarak da Hamit Öncü gösterilmişti.

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?

1965 yılında Ardahan’da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri Esenyurt’ta yaşayan Kemal Deniz Bozkurt evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Siyasi Yaşamı

Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014) ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.