CHP'de kriz sürüyor: Çivril'de 37 gün sonra gelen aday değişikliği

Adaylık krizinin yaşandığı CHP'de son gelişme Denizli'den geldi. Ocak ayında düzenlenen program ile Çivril Belediye Başkan Adayı olarak Kemal Aslan açıklandı. Parti içindeki tartışmalar sonrası tam 37 gün sonra Aslan'ın adaylığı başkasıyla değiştirildi.

Türkiye 41 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, seçim çalışmalarına hız verirken CHP'de halen adaylık krizleri devam ediyor.

Parti içi krize neden olan adaylık tartışmalarında son haber Denizli'den geldi. Denizli CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın bugün genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı bugün alındı. Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan'ın yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

YENİ ADAY BELLİ OLDU

CHP İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı. 10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.