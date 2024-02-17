Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na tepki

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı programda CHP yönetimini topa tuttu. Sarıgül, "Yeni yönetimden demokratik nezaket beklerdim. Önerimiz alınmadı aday belirlemede. Bugüne kadar beni ne Erzincan'la ilgili ne başka nokta ile ilgili aramadılar." dedi. Sarıgül, İmamoğlu'nun da kendisini lansman toplantısına çağırmadığını belirtti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CNN'de önemli açıklamalarda bulundu. Erzincan'da maden faciasına ilişkin son durumu aktaran Sarıgül, konuşmasının devamında CHP yönetimi hakkında değerlendirmeler yaptı.

"NEZAKET BEKLEDİK AMA GÖRMEDİK"

CHP lideri Özgür Özel'e de eleştirilerde bulunan Sarıgül, "Yeni yönetimden demokratik nezaket beklerdim. Demokratik nezaket şu, vekillerin görüşünü almak. Önerimiz alınmadı aday belirlemede. Parti yöneticisi duvarcı ustası olmalı. Siyasi nezaketi elden bırakmamalı. Ustanın taşları ziyan etmemesi lazım. Kılıçdaroğlu'na sorulmalıydı, öneriniz, arzunuz var mı diye. Bugüne kadar beni ne Erzincan'la ilgili ne başka nokta ile ilgili aramadılar. Bugüne kadar merkezden nezaket bekledim. Oy verenler de siyasi nezaket bekledik ama bunu görmedik." dedi.

"TEKİN'İN GÖNLÜ ALINMALI"

Sarıgül İzmir'den yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer ve partiden istifa edenler hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Lider iyi kadro kuramazsa bir şey yapamaz. Sarıgül'ün önerileri CHP'yi şahlandıracak öneriler olur. Ona sorsaydınız vekil arkadaşlarımla konuşur, görüşlerini almadan atama yapmazdım. Tunç Soyer, bilgisi birikimi ile Türkiye'de Büyükerşen gibi değerli isimlerden biridir. Onun kırılmasını doğru bulmam. Tunç Soyer gelecekte Türk siyasetinde farklı noktalarda olacak. İsviçre, Fransa modeline en uygun kişi Soyer'dir. Partililer ile fazla temas kuramamıştır ama daha bilimsel ve entelektüeldir. Gürsel Tekin'in de gönlü alınmalı. Tekin CHP'ye en lazım isimlerden biridir."

Sarıgül ayrıca CHP Hatay adayı Lütfü Savaş isminin tepkilere neden olmasına değinip "Savaş'la kişisel sohbetim yok. Tüm seçmeni kucaklayacak adaylar gerek." ifadelerini kullandı.