Kandi̇l'i̇n siyasi̇ uzantısı duyurdu! CHP ile DEM, üç yerde ittifak kurdu

Kandil’in siyasi ayağı DEM Parti Mersin, Akdeniz ve İstanbul Esenyurt olmak üzere üç yerde CHP ile “kent uzlaşısının” sağlandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP ile Kandil’in siyasi ayağı DEM Parti’nin aday pazarlığı sürüyor. Partisinin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Mersin, Akdeniz ve İstanbul Esenyurt olmak üzere üç yerde CHP ile “kent uzlaşısının” sağlandığını duyurdu.

Doğan, Adana, İstanbul, İzmir için de görüşmelerin sürdürüldüğünü söyledi. Dem’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

SEÇMENDEN ESENYURT İSYANI

CHP’nin Esenyurt’ta belediye başkan adayı olarak açıkladığı Ali Gökmen‘in geri çekildiği, yerine ise DEM Parti ile ortak bir ismin konulacağı belirtildi. Bu kişinin DEM Parti’nin sıcak baktığı CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya olduğu dile getirildi. Ardından dernek temsilcilerinin ve vatandaşların yer aldığı Esenyurt bileşenleri basın toplantısı düzenledi. Grup adına konuşan Ahmet Kaya “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u tekrar aday görmek istiyoruz. Görevini layıkıyla yürüttü. Eğer aday olmazsa Esenyurt’un geleceği tehlikede” dedi.

ÖZEL’E DANIŞMAN KUŞATMASI

Ana Muhalefet’te tartışmalar bununla da sınırlı değil. Değişim rüzgârı ile partinin başına geçen Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu gibi danışmanlarının güdümüne girdiği iddia edildi. Özel’in, parti içi muhalif seslere kulak tıkadığı, gelen talepleri dikkate almadığı, bazı isimlere ise randevu dâhi vermediği ileri sürüldü. Bu yüzden tabanda rahatsızlıkların arttığı belirtildi. Parti içinde “Aday belirleme sürecinde bölünmüşlük iyice kendini hissettirdi. Kılıçdaroğlu ekibi tamamen tasfiye edildi. Bu durumun benzerini eski genel başkan döneminde de yaşamıştık. Özel de eleştirdiği konuma geldi. Hiç iletişim kuramıyoruz. Aday belirlemesindeki tutarsızlıklar partiye zarar veriyor. Gereksiz yere uzayan tartışmalar, alınamayan kararlar teşkilatları daha çok yıpratıyor” söylemleri yayılmaya başladı.

SARIGÜL’DEN NEZAKET ELEŞTİRİSİ

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül de parti yönetimine sitem etti. Adayların belirlenmesi sürecinde görüşünün alınmadığını ifade eden Sarıgül “Yeni yönetimden siyasi nezaket beklerdim. Lansman toplantısına Ekrem İmamoğlu’ndan da davet almadım. Çağrılmadığım yere gitmem” ifadelerini kullandı.