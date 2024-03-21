CHP'nin elindeki 4 ilçeye dikkat çeken AK Partili Kabaktepe: CHP'den alacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, AK Parti'nin 'İstanbul kazanacak' sloganını kullanacağını duyurdu. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un seçimi kazanacağını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul'da 25 belediyeyi koruyup üstüne ekleyeceğiz. 3-4 dönemdir CHP'de olup kazanacağımız belediyeler de var. Esenyurt'ta, Büyükçekmece'de, Kartal'da, Maltepe'de bu potansiyeli görüyoruz." diye konuştu.

Kabaktepe'nin açıklamaları şöyle:

İSTANBUL'DA SON DURUM

"İstanbulumuz 90 gündür bir seçim atmosferinde. Tüm siyasi partiler sahada. Güzel bir kampanya dönemi geldi. Sahadan edindiğimiz izlenime bakarsak bizim açımızdan 31 Mart'ın hem 2019'daki verileri artıracağımız, büyükşehirde de Murat Kurum başkanın milletimiz tarafından görevlendirileceği izlenimi var.

Vatandaşlarımızın soruları, ilgilerinde bunu görüyoruz. Ramazan kendi atmosferini getirdi. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öyle bir çalışma temposu oluşturacağız ki 30 günlük etki oluştursun diye planlıyoruz. Sahadaki etkimizi artıracağız.

YENİDEN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ

24 Mart 2024'te saat 14.00'te Atatürk Havalimanı'nda. Tüm İstanbullu hemşerilerimize ulaşarak davetlerimizi yapıyoruz. Bunun 31 Mart'ın işaret fişeği olması için çabamız var. Her türlü teknik hazırlığa başladık, bazıları bitmek üzere. Vatandaşlarımız metroyla, Marmara'yla miting alanına gelecek. Yüz binleri aşacağımızı düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız programımızda konuşacak. Murat Kurum Bey konuşacak. Sanatçılarımızın sahne alması söz konusu olacak.

(Yeniden İstanbul sloganı nasıl çıktı?) Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde çıkan sloganlar oldu. Yeniden, Sadece, İstanbul... 3 temel slogan kullandık. Artık 'İstanbul kazanacak' diyeceğiz.

İstanbullularla beraber hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz.

İstanbul son 5 yılda durdu, durağanlaştı. En belirgini trafik. 2019'ta yüzde 40 olan trafik yoğunluğu yüzde 60'ları geçti. Kentsel dönüşüm anlamında İBB yapabileceğinin yüzde 5'ini gerçekleştiremedi. Bu anlamda İstanbul kaybetti.

Nasrettin Hoca'nın doğuran kazanının büyüklüğünde yeni bir baraj yatırımı yaptınız mı? Yapmadınız. Depremle ilgili birçok şeyi söylediniz, sorulduğunda 'hatırlamıyorum' dediniz. 115 binlik konutun yüzde 10'unu bile yapmadınız. Metro inşaatlarını doldurdunuz, tünel inşaatlarından vazgeçtiniz, çevre inşaatlarıyla ilgili yatırımlardan vazgeçtiniz. 50'den fazla soru sordum, sadece 2 tanesine cevap vermişler.

ERDOĞAN'IN 'SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

'Hatırlamıyorum' gibi manipülatif bir söylemle, Cumhurbaşkanımızın açıklamasını 'milletin malı' diyerek gerçeği başka bir yöne çekmeye çalışıyor. AK Parti'nin 20 yıldır kazandırdığı eserler ortada, bu milletin malıdır. 3 yıl önce tanımlamaya çalıştığım Ekrem Bey'in siyaset tartı 'guguk kuşu' siyaseti tarzı olduğunu söylemiştim. Kendi emeğinin olmadığı işleri de kendisininmiş gibi sahipleniyor. Açılan 3 km'lik metronun, 3 km'sini yapıp, 20 km'sini yapmış gibi davranırsanız guguk kuşu siyaseti yapmış olursunuz.

ANKETLERE GÖRE İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

Bu seçimde de aynı şeyleri görüyoruz, yüzde 60'la Kemal Bey'in kazanacağını söyleyenler olduğu gibi, yine farklı anketler de var. 31 Mart'ta gerçek anket çıkacak. Murat Kurum Başkan İstanbul'da seçimi kazanacak.

25 belediyeyi koruyup üstüne ekleyeceğimizi düşünüyorum. Bunların içinde hem bizim bir önceki dönemde değişen belediyelerimiz var. 3-4 dönemdir CHP'de olup kazanacağımız belediyeler de var. Esenyurt'ta, Büyükçekmece'de, Kartal'da, Maltepe'de bu potansiyeli görüyoruz. Bu belediyelerimizin AK Parti belediyeciliğiyle tanışmasını umut ediyorum."