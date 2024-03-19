Erdoğan'dan ekibine İmamoğlu uyarısı: Malınıza sahip çıkın, bunu da sahiplenmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan videokonferansla metro açılışına katıldı. Alandaki Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İBB adayı Murat Kurum ve diğerlerine seslenen Erdoğan, "Belediye başkanı bunu da sahiplenir. Malınıza sahip çıkın. Bunu sahiplenmemesi için iyice anlatmanız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

"O BUNA DA SAHİP ÇIKAR"

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, İBB adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de aralarında olduğu ekip kurdeleyi kesti. Erdoğan o anlarda salondakilere seslenerek "Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha! Ya tamam da… O buna da sahip çıkar. Bunu sahiplenmemesi için millete iyi anlatmak lazım Murat. Sahip çıkın! Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar." dedi.

O anlar da Kurum da Uraloğlu da "Merak etmeyin efendim" ifadelerini kullandı.

"YAPTIM" DEDİĞİ METROLARI YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir kadın izleyici, İmamoğlu'na "Temelini attığınız bir metro hattı var mı?" demişti. O anlarda sesini yükselten İmamoğlu, "Temel nasıl atılır biliyor musunuz? Sizi nasıl ikna ederim bunun için? Bakın Mahmutbey-Esenyurt örnek, Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe örnek. Bunlar sıfırdan... sıfırdan" ifadelerini kullanmıştı. Ancak İBB'nin sitesinde bu metro hatlarının projelerine İmamoğlu döneminden önce, 2017 yılında başlandığı bilgisi yer almıştı.