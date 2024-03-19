Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı... Erdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni”ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek." ifadelerini kullandı. Erdoğan, hattın 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bir taraftan üst geçitlerin gövdesine 'İsraf değil' derken öbür taraftan deste deste dolarlarla neyi nerede harcıyorlar belli değil.

'Hesap uzmanıyım' diye övünenlerin ise hiçbir yerde sesi, soluğu çıkmıyor.

Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek.

Projenin Halkalı istikametindeki etabını 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz.

69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız.

Bugün hizmete verdiğimiz eserle birlikte sadece havalimanımızın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık.

İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak.

31 MART'A KADAR ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışı yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferlerin 31 Mart'a kadar ücretsiz yapılacağını bildirdi.