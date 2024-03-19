Erdoğan'dan net 'ekonomi' mesajı: Programımızı sabote etmek isteyenleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. "Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları yakından takip ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşümüne de değindi. Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyası ile önemli adımlar attık. İstanbul için acele etmeliyiz. Böyle bir afetin altından kalkmak zor olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim hepsini cennetiyle müşerref eylesin diyorum. Depremin ardından aylar boyunca bölgede kalarak yardım ve yeniden inşa çalışmalarını yöneten kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Taşınmadan kiraya, geçici barınmaya kadar 115 milyarlık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Depremde hayatını kaybedenleri geriye getirmeyiz ama onun dışında her alanda elimizi taşın altına koyduk. Geçtiğimiz aylarda 46 bin konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı evlerine kavuşturuyoruz.

Deprem bölgesinin ve depremzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz çalıştık. Şehirleri yeni baştan tasarlıyoruz. Deprem bölgesini Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz.

"İSTANBUL İÇİN ACELE ETMELİYİZ"

Türkiye 1999 depreminin ardından bu felakete karşı hazırlık için önemli bazı adımlar atmıştır. TOKİ ile 1 milyon 314 bin depreme dayanıklı konutu vatandaşlarımızın emrine sunduk. Depremde ayakta kalmaları hayati önem taşıyan kamu binalarının büyük kısmını da güçlü bir şekilde inşa ettik. Hala dönüştürmemiz gereken çok bina var.

6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasının 99 öncesinde yapılanlar olduğunu görüyoruz. Yıkıma uğrayan yeni binaların ise teknik eksiklik nedeniyle bu akıbete maruz kaldığı anlaşılıyor. Deprem, hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz.

İstanbul gibi yerlerde böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır. Şehirleri yeniden inşa etmek, yıkımları telafi etmekten çok daha az maliyetlidir. Canların bedeli olmayacaktır.

Yarısı bizden kampanyasıyla bu doğrultuda önemli adım attık. Deprem bölgesindeki çalışmaların bitmesiyle daha çok kaynak ayırma imkanına kavuşacağız.

"EKONOMİ PROGRAMINI SABOTE ETMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz.

Deprem, siyaset üstü bir konudur. Deprem, ihmale gelmeyecek bir konudur. Önümüzdeki dönem hem deprem şehirlerimizi hem aynı tehditle yüz yüze olan şehirleri dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz."