Erdoğan imamı böyle ikaz etti: "Önce kurdele sonra Fatiha"

Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi dua eden imamı ikaz etti. Erdoğan, “Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz önce kurdeleyi keselim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’ne katıldı. İsim vermeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Erdoğan, "Yaptığı hiçbir şey olmamakla övünen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi Ankara'da." dedi.

ÖNCE KURDELE SONRA FATİHA

Erdoğan konuşmasının ardından Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni sırasında Erdoğan, dua eden imamı ikaz etti. Erdoğan, “Fatiha'yı sonra söyleyeceğiz önce kurdeleyi keselim. Kurdeleler bugünün hatırası üzerine kesenlerde kalacak. Genç kızlar da çeyizine koyar” dedi.