İstanbul'da metrolar yarışıyor! Her gün biri hizmete giriyor

Yapımını İBB’nin üstlendiği, yılan hikâyesine dönen Ataköy-İkitelli metrosu dün nihayet açıldı. Bugün de Ulaştırma Bakanlığının yaptığı Arnavutköy-Havalimanı metrosu hizmete girecek. Halkalı-Kayaşehir-Arnavutköy Hattı’nın tünelleri bitti. Bakanlık beş yeni hızlı tren hattı için de çalışma yapıyor.

İstanbul yeni metro hatlarıyla nefes alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün açılışı yapılan 13,4 kilometrelik yeni metro hattıyla Ataköy-İkitelli arası 21,5 dakikaya düşerken, bugün açılışı yapılacak Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattı ile de Arnavutköy’den Zincirlikuyu’ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 kilometrelik hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluştuğunu belirterek, “Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçemizi Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlamış olacağız. Böylece Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu’ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca yarın hattın açılması ile birlikte Bakanlığımızın İstanbul’a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul’un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak” dedi.

KARA YOLLARI 'AKILLANACAK'

█ Türkiye bir yandan ulaşım altyapısını güçlendirmek için geliştirdiği projeleri tamamlamaya çalışırken diğer yandan yolları “akıllandırmak” için rotasını belirledi. Karayolları Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı’na göre, 5 yılda 900 kilometrelik otoyol akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak. Aynı dönemde, devlet ve il yollarında 1400 kilometre haberleşme altyapısının kullanılması sağlanacak. Belirlenen otoyollarda fiber optik sistemlerden değişken trafik işaretlerine, meteoroloji istasyonlarından sensörlere, kameralardan sis uyarı sistemine kadar teknolojiler sürücülere yön verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Otoyollarımızda kurulan teknolojik sistem altyapısı ve tam entegre veri iletişim ağı ile birlikte yapay zekâ destekli büyük veri işleme kapasitesi, ülkemizin kara yolu altyapısını bugünkü seviyesine getiren vizyonun teknolojik dönüşüme ayak uydurarak yarının yollarını da tasarladığını, kara yolu altyapısına uyarladığını ve buna uygun kara yolu politikaları geliştirdiğini göstermektedir” dedi.