Ümit Özdağ'dan CHP'ye iş birliği çağrısı! İşte Zafer Partisi'nin Özgür Özel'e sunacağı şartlar

20 Aralık 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:08

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon ziyareti kapsamında Beşikdüzü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Diyarbakır'da "Şeyh Said" adının bir bulvara verilmesine tepki gösterdi ve bu konuyu gündemde tutacaklarını söyledi.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özdağ, 81 ilin bütün ilçelerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti. Ayrıca, Kars ve Iğdır'da ilçelerde aday çıkaracaklarını, ilde ise HDP'ye karşı güçlü olan vatansever adayı destekleyeceklerini açıkladı. Bu adayın MHP, CHP veya İYİ Parti'den olabileceğini belirten Özdağ, partilerine bakmadan vatanseverliklerine odaklanacaklarını ifade etti.

"İYİ PARTİ'DEN OLUMLU CEVAP ALAMADIK"

Özdağ, İYİ Parti'ye seçim iş birliği çağrısında bulunduklarını ve randevu taleplerine olumlu cevap alamadıklarını belirterek, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve iş birliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz" dedi.

"CHP İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ"

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliği yapma düşüncesinde olduğunu belirten Özdağ, bu iş birliği için bazı şartlarının olduğuna dikkat çekti.

"CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir" diyen Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel'in bu protokolde Şeyh Said'in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermesini, kendisinin de böyle düşündüğünün güvencesini vermesini isteriz. HDP ile ittifak yapmayacağının, sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. 1924 Anayasası'nın belirlediği milli, üniter, laik devlet ilkelerine sadık olduğunu protokole yazdırmak isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koyduk."

ÖZDAĞ'DAN ŞEYH SAİD DİLAKÇESİ

Son olarak, Diyarbakır'daki "Şeyh Said" adının bir bulvara verilmesi konusunda Trabzon Adliyesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Trabzon'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.