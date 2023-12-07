Ümit Özdağ: İYİ Parti’ye çağrımızdan cevap alamadık, umarım olumlu dönerler

7 Aralık 2023 08:59 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:15

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yerel seçime geri sayım başlarken, siyasi partilerin ittifak arayışı devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Aralık'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesi öncesi, Akşener'e ittifak çağrısı yapmıştı. Özdağ, CHP'nin iş birliği teklifini GİK (Genel İdare Kurulu) kararıyla reddeden İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yinelemişti. İYİ Parti'ye yaptığı iş birliği çağrısına ilişkin konuşan Özdağ, "Bizim İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz bu reel politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım bize olumlu bir cevap ile dönerler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de halkla buluştu. Özdağ, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, partisinin tanıtım standında gazetecilere, yerel seçimlerden önce vatandaşla bir araya geldiklerini belirtti.

"İYİ PARTİ'DEN HENÜZ CEVAP ALAMADIK"

Yerel seçimlerin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Özdağ şöyle konuştu:

"Bu seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verirseniz belediyelerimizin kaynaklarından sığınmacı ve kaçaklara bir kuruş aktarmayacağız. Sığınmacı ve kaçakların dükkan açmalarına izin vermeyeceğiz. Türk esnafını sığınmacı yayılmasından koruyacağız. Ruhsatsız açılan bütün sığınmacı dükkanlarını kapatıp bir evde 5-6 ailenin oturmasına izin vermeyeceğiz. AKP ve CHP taraflarına oy vermek istemeyenlerin rahatlıkla oy verebileceği üçüncü bir seçeneğin ortaya çıkması anlamında İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz reel politik ve iyi niyetli çağrıya henüz cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşme yaptıktan sonra bize olumlu bir cevapla dönerler ve görüşmelere devam ederiz."

Özdağ, açıklamasının ardından kent merkezinde bir alışveriş merkezinde çevredekilerle sohbet etti.